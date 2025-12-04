SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Index Momentum Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Index Momentum Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
3 (18.75%)
Loss Trade:
13 (81.25%)
Best Trade:
7.96 EUR
Worst Trade:
-5.68 EUR
Profitto lordo:
15.60 EUR (1 824 pips)
Perdita lorda:
-39.16 EUR (3 237 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (14.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.39 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-1.47 EUR
Profitto medio:
5.20 EUR
Perdita media:
-3.01 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-26.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.72 EUR (9)
Crescita mensile:
-1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.09 EUR
Massimale:
38.42 EUR (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (37.91 EUR)
Per equità:
0.33% (6.30 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NDX 7
SP500 6
WS30 2
GDAXI 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NDX 1
SP500 -13
WS30 -10
GDAXI -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NDX 130
SP500 -823
WS30 -300
GDAXI -420
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.96 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +14.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.72 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-Live
4.30 × 752
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).

Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.

Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.

Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.

Non ci sono recensioni
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
