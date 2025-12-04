- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
3 (18.75%)
Loss Trade:
13 (81.25%)
Best Trade:
7.96 EUR
Worst Trade:
-5.68 EUR
Profitto lordo:
15.60 EUR (1 824 pips)
Perdita lorda:
-39.16 EUR (3 237 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (14.39 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
14.39 EUR (2)
Indice di Sharpe:
-0.39
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
9.24%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.61
Long Trade:
5 (31.25%)
Short Trade:
11 (68.75%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-1.47 EUR
Profitto medio:
5.20 EUR
Perdita media:
-3.01 EUR
Massime perdite consecutive:
9 (-26.72 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-26.72 EUR (9)
Crescita mensile:
-1.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.09 EUR
Massimale:
38.42 EUR (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.13% (37.91 EUR)
Per equità:
0.33% (6.30 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NDX
|7
|SP500
|6
|WS30
|2
|GDAXI
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NDX
|1
|SP500
|-13
|WS30
|-10
|GDAXI
|-5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NDX
|130
|SP500
|-823
|WS30
|-300
|GDAXI
|-420
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.96 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +14.39 EUR
Massima perdita consecutiva: -26.72 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-Live
|4.30 × 752
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).
Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.
Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
1
100%
16
18%
100%
0.39
-1.47
EUR
EUR
2%
1:200