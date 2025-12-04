- 成长
交易:
102
盈利交易:
47 (46.07%)
亏损交易:
55 (53.92%)
最好交易:
64.38 EUR
最差交易:
-14.44 EUR
毛利:
365.73 EUR (37 229 pips)
毛利亏损:
-216.43 EUR (19 216 pips)
最大连续赢利:
9 (52.50 EUR)
最大连续盈利:
82.12 EUR (8)
夏普比率:
0.16
交易活动:
44.22%
最大入金加载:
77.65%
最近交易:
6 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.24
长期交易:
56 (54.90%)
短期交易:
46 (45.10%)
利润因子:
1.69
预期回报:
1.46 EUR
平均利润:
7.78 EUR
平均损失:
-3.94 EUR
最大连续失误:
11 (-40.78 EUR)
最大连续亏损:
-40.78 EUR (11)
每月增长:
7.92%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
106.30 EUR
最大值:
120.63 EUR (9.14%)
相对跌幅:
结余:
6.33% (119.69 EUR)
净值:
1.37% (25.73 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SP500
|24
|NDX
|23
|GDAXI
|21
|WS30
|17
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SP500
|43
|NDX
|23
|GDAXI
|-75
|WS30
|-18
|XAUUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SP500
|1.9K
|NDX
|2.4K
|GDAXI
|-6.4K
|WS30
|-737
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.38 EUR
最差交易: -14 EUR
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +52.50 EUR
最大连续亏损: -40.78 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.67 × 978
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.37 × 848
|
FBS-Real
|10.00 × 1
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).
Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.
Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
没有评论
每月50 USD
8%
0
0
USD
USD
2.1K
EUR
EUR
3
90%
102
46%
44%
1.68
1.46
EUR
EUR
6%
1:200