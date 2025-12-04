- Wachstum
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
47 (46.07%)
Verlusttrades:
55 (53.92%)
Bester Trade:
64.38 EUR
Schlechtester Trade:
-14.44 EUR
Bruttoprofit:
365.73 EUR (37 229 pips)
Bruttoverlust:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (52.50 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.12 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
44.22%
Max deposit load:
77.65%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.24
Long-Positionen:
56 (54.90%)
Short-Positionen:
46 (45.10%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.78 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.94 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-40.78 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.78 EUR (11)
Wachstum pro Monat :
7.92%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.30 EUR
Maximaler:
120.63 EUR (9.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.33% (119.69 EUR)
Kapital:
1.37% (25.73 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|SP500
|24
|NDX
|23
|GDAXI
|21
|WS30
|17
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|SP500
|43
|NDX
|23
|GDAXI
|-75
|WS30
|-18
|XAUUSD
|198
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|SP500
|1.9K
|NDX
|2.4K
|GDAXI
|-6.4K
|WS30
|-737
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.67 × 978
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
IFCMarketsLtd-Real
|6.14 × 7
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
|
Weltrade-Real
|7.25 × 863
|
FBS-Real
|10.00 × 1
noch 1 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).
Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.
Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.
Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.
