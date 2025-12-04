SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Index Momentum Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Index Momentum Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
102
Gewinntrades:
47 (46.07%)
Verlusttrades:
55 (53.92%)
Bester Trade:
64.38 EUR
Schlechtester Trade:
-14.44 EUR
Bruttoprofit:
365.73 EUR (37 229 pips)
Bruttoverlust:
-216.43 EUR (19 216 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (52.50 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
82.12 EUR (8)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
44.22%
Max deposit load:
77.65%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.24
Long-Positionen:
56 (54.90%)
Short-Positionen:
46 (45.10%)
Profit-Faktor:
1.69
Mathematische Gewinnerwartung:
1.46 EUR
Durchschnittlicher Profit:
7.78 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.94 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-40.78 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-40.78 EUR (11)
Wachstum pro Monat :
7.92%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
106.30 EUR
Maximaler:
120.63 EUR (9.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.33% (119.69 EUR)
Kapital:
1.37% (25.73 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
SP500 24
NDX 23
GDAXI 21
WS30 17
XAUUSD 17
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
SP500 43
NDX 23
GDAXI -75
WS30 -18
XAUUSD 198
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
SP500 1.9K
NDX 2.4K
GDAXI -6.4K
WS30 -737
XAUUSD 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +64.38 EUR
Schlechtester Trade: -14 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.50 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -40.78 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
Darwinex-Live
3.67 × 978
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
IFCMarketsLtd-Real
6.14 × 7
FPMarkets-Live
6.54 × 37
Weltrade-Real
7.25 × 863
FBS-Real
10.00 × 1
noch 1 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).

Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.

Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.

Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.

Keine Bewertungen
2025.12.25 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 23:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Index Momentum Portfolio
50 USD pro Monat
8%
0
0
USD
2.1K
EUR
3
90%
102
46%
44%
1.68
1.46
EUR
6%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.