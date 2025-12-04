SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Index Momentum Portfolio
Cristian-bogdan Buzatu

Index Momentum Portfolio

Cristian-bogdan Buzatu
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
3 (18.75%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (81.25%)
En iyi işlem:
7.96 EUR
En kötü işlem:
-5.68 EUR
Brüt kâr:
15.60 EUR (1 824 pips)
Brüt zarar:
-39.16 EUR (3 237 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (14.39 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
14.39 EUR (2)
Sharpe oranı:
-0.39
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
9.24%
En son işlem:
20 dakika önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.61
Alış işlemleri:
5 (31.25%)
Satış işlemleri:
11 (68.75%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-1.47 EUR
Ortalama kâr:
5.20 EUR
Ortalama zarar:
-3.01 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-26.72 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-26.72 EUR (9)
Aylık büyüme:
-1.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
24.09 EUR
Maksimum:
38.42 EUR (2.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.13% (37.91 EUR)
Varlığa göre:
0.33% (6.30 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NDX 7
SP500 6
WS30 2
GDAXI 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NDX 1
SP500 -13
WS30 -10
GDAXI -5
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NDX 130
SP500 -823
WS30 -300
GDAXI -420
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.96 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +14.39 EUR
Maksimum ardışık zarar: -26.72 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-Live
4.30 × 752
Automated index portfolio focused on breakouts around the main market sessions (US & Europe).

Trades US500, US30, NAS100 and DAX on M15, with strict risk management: every position has SL & TP, no grid, no martingale, no averaging.

Built to be prop-firm friendly, with controlled daily risk.

Remember the golden rule: never trade with money you cannot afford to lose.

İnceleme yok
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.