СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SWG Trade76
SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
24 (60.00%)
Убыточных трейдов:
16 (40.00%)
Лучший трейд:
2 275.79 USD
Худший трейд:
-906.42 USD
Общая прибыль:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Общий убыток:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (758.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 424.91 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
59.77%
Макс. загрузка депозита:
95.24%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
2.90
Мат. ожидание:
100.30 USD
Средняя прибыль:
254.96 USD
Средний убыток:
-131.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-421.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-967.16 USD (2)
Прирост в месяц:
17.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.11 USD
Максимальная:
967.16 USD (12.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.13% (967.16 USD)
По эквити:
50.55% (1 357.81 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 275.79 USD
Худший трейд: -906 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +758.03 USD
Макс. убыток в серии: -421.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Работа на валютных парах
Нет отзывов
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SWG Trade76
100 USD в месяц
134%
0
0
USD
7K
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
51%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.