- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
24 (60.00%)
Убыточных трейдов:
16 (40.00%)
Лучший трейд:
2 275.79 USD
Худший трейд:
-906.42 USD
Общая прибыль:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Общий убыток:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (758.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 424.91 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
59.77%
Макс. загрузка депозита:
95.24%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
4.15
Длинных трейдов:
19 (47.50%)
Коротких трейдов:
21 (52.50%)
Профит фактор:
2.90
Мат. ожидание:
100.30 USD
Средняя прибыль:
254.96 USD
Средний убыток:
-131.69 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-421.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-967.16 USD (2)
Прирост в месяц:
17.86%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
314.11 USD
Максимальная:
967.16 USD (12.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.13% (967.16 USD)
По эквити:
50.55% (1 357.81 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 275.79 USD
Худший трейд: -906 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +758.03 USD
Макс. убыток в серии: -421.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|1.43 × 318
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 5
Работа на валютных парах
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
134%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
USD
51%
1:100