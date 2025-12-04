- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
24 (60.00%)
손실 거래:
16 (40.00%)
최고의 거래:
2 275.79 USD
최악의 거래:
-906.42 USD
총 수익:
6 118.96 USD (14 614 pips)
총 손실:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
연속 최대 이익:
7 (758.03 USD)
연속 최대 이익:
2 424.91 USD (5)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
59.77%
최대 입금량:
95.24%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
4.15
롱(주식매수):
19 (47.50%)
숏(주식차입매도):
21 (52.50%)
수익 요인:
2.90
기대수익:
100.30 USD
평균 이익:
254.96 USD
평균 손실:
-131.69 USD
연속 최대 손실:
5 (-421.34 USD)
연속 최대 손실:
-967.16 USD (2)
월별 성장률:
17.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
314.11 USD
최대한의:
967.16 USD (12.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.13% (967.16 USD)
자본금별:
50.55% (1 357.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 275.79 USD
최악의 거래: -906 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +758.03 USD
연속 최대 손실: -421.34 USD
Работа на валютных парах
리뷰 없음
