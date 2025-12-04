- Incremento
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
24 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
16 (40.00%)
Mejor transacción:
2 275.79 USD
Peor transacción:
-906.42 USD
Beneficio Bruto:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (758.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 424.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
59.77%
Carga máxima del depósito:
95.24%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
19 (47.50%)
Transacciones Cortas:
21 (52.50%)
Factor de Beneficio:
2.90
Beneficio Esperado:
100.30 USD
Beneficio medio:
254.96 USD
Pérdidas medias:
-131.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-421.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-967.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
17.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
314.11 USD
Máxima:
967.16 USD (12.13%)
Reducción relativa:
De balance:
12.13% (967.16 USD)
De fondos:
50.55% (1 357.81 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +2 275.79 USD
Peor transacción: -906 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +758.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -421.34 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|1.43 × 318
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 5
