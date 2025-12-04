SeñalesSecciones
SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
40
Transacciones Rentables:
24 (60.00%)
Transacciones Irrentables:
16 (40.00%)
Mejor transacción:
2 275.79 USD
Peor transacción:
-906.42 USD
Beneficio Bruto:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (758.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 424.91 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
59.77%
Carga máxima del depósito:
95.24%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
19 (47.50%)
Transacciones Cortas:
21 (52.50%)
Factor de Beneficio:
2.90
Beneficio Esperado:
100.30 USD
Beneficio medio:
254.96 USD
Pérdidas medias:
-131.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-421.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-967.16 USD (2)
Crecimiento al mes:
17.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
314.11 USD
Máxima:
967.16 USD (12.13%)
Reducción relativa:
De balance:
12.13% (967.16 USD)
De fondos:
50.55% (1 357.81 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 275.79 USD
Peor transacción: -906 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +758.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -421.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
Работа на валютных парах
No hay comentarios
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
SWG Trade76
100 USD al mes
134%
0
0
USD
7K
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
51%
1:100
