SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SWG Trade76
SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
24 (60.00%)
Verlusttrades:
16 (40.00%)
Bester Trade:
2 275.79 USD
Schlechtester Trade:
-906.42 USD
Bruttoprofit:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Bruttoverlust:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (758.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 424.91 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
59.77%
Max deposit load:
95.24%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
4.15
Long-Positionen:
19 (47.50%)
Short-Positionen:
21 (52.50%)
Profit-Faktor:
2.90
Mathematische Gewinnerwartung:
100.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
254.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-131.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-421.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-967.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
314.11 USD
Maximaler:
967.16 USD (12.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.13% (967.16 USD)
Kapital:
50.55% (1 357.81 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 275.79 USD
Schlechtester Trade: -906 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +758.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -421.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Работа на валютных парах
Keine Bewertungen
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SWG Trade76
100 USD pro Monat
134%
0
0
USD
7K
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
51%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.