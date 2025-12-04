- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
40
Gewinntrades:
24 (60.00%)
Verlusttrades:
16 (40.00%)
Bester Trade:
2 275.79 USD
Schlechtester Trade:
-906.42 USD
Bruttoprofit:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Bruttoverlust:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (758.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 424.91 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
59.77%
Max deposit load:
95.24%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
4.15
Long-Positionen:
19 (47.50%)
Short-Positionen:
21 (52.50%)
Profit-Faktor:
2.90
Mathematische Gewinnerwartung:
100.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
254.96 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-131.69 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-421.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-967.16 USD (2)
Wachstum pro Monat :
17.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
314.11 USD
Maximaler:
967.16 USD (12.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.13% (967.16 USD)
Kapital:
50.55% (1 357.81 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 275.79 USD
Schlechtester Trade: -906 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +758.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -421.34 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|1.43 × 318
|
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 5
Работа на валютных парах
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
134%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
USD
51%
1:100