SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
24 (60.00%)
Negociações com perda:
16 (40.00%)
Melhor negociação:
2 275.79 USD
Pior negociação:
-906.42 USD
Lucro bruto:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Perda bruta:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (758.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 424.91 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
59.77%
Depósito máximo carregado:
95.24%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
19 (47.50%)
Negociações curtas:
21 (52.50%)
Fator de lucro:
2.90
Valor esperado:
100.30 USD
Lucro médio:
254.96 USD
Perda média:
-131.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-421.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-967.16 USD (2)
Crescimento mensal:
17.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
314.11 USD
Máximo:
967.16 USD (12.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.13% (967.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.55% (1 357.81 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 275.79 USD
Pior negociação: -906 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +758.03 USD
Máxima perda consecutiva: -421.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
Работа на валютных парах
