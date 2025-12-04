- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
40
Negociações com lucro:
24 (60.00%)
Negociações com perda:
16 (40.00%)
Melhor negociação:
2 275.79 USD
Pior negociação:
-906.42 USD
Lucro bruto:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Perda bruta:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (758.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 424.91 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
59.77%
Depósito máximo carregado:
95.24%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
4.15
Negociações longas:
19 (47.50%)
Negociações curtas:
21 (52.50%)
Fator de lucro:
2.90
Valor esperado:
100.30 USD
Lucro médio:
254.96 USD
Perda média:
-131.69 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-421.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-967.16 USD (2)
Crescimento mensal:
17.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
314.11 USD
Máximo:
967.16 USD (12.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.13% (967.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
50.55% (1 357.81 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Just2Trade-MT5
|1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 5
Работа на валютных парах
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
134%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
USD
51%
1:100