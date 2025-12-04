信号部分
信号 / MetaTrader 5 / SWG Trade76
SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
40
盈利交易:
24 (60.00%)
亏损交易:
16 (40.00%)
最好交易:
2 275.79 USD
最差交易:
-906.42 USD
毛利:
6 118.96 USD (14 614 pips)
毛利亏损:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
最大连续赢利:
7 (758.03 USD)
最大连续盈利:
2 424.91 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
59.77%
最大入金加载:
95.24%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
13 小时
采收率:
4.15
长期交易:
19 (47.50%)
短期交易:
21 (52.50%)
利润因子:
2.90
预期回报:
100.30 USD
平均利润:
254.96 USD
平均损失:
-131.69 USD
最大连续失误:
5 (-421.34 USD)
最大连续亏损:
-967.16 USD (2)
每月增长:
17.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
314.11 USD
最大值:
967.16 USD (12.13%)
相对跌幅:
结余:
12.13% (967.16 USD)
净值:
50.55% (1 357.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 275.79 USD
最差交易: -906 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +758.03 USD
最大连续亏损: -421.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2Trade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
Работа на валютных парах
没有评论
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SWG Trade76
每月100 USD
134%
0
0
USD
7K
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
51%
1:100
