交易:
40
盈利交易:
24 (60.00%)
亏损交易:
16 (40.00%)
最好交易:
2 275.79 USD
最差交易:
-906.42 USD
毛利:
6 118.96 USD (14 614 pips)
毛利亏损:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
最大连续赢利:
7 (758.03 USD)
最大连续盈利:
2 424.91 USD (5)
夏普比率:
0.20
交易活动:
59.77%
最大入金加载:
95.24%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
13 小时
采收率:
4.15
长期交易:
19 (47.50%)
短期交易:
21 (52.50%)
利润因子:
2.90
预期回报:
100.30 USD
平均利润:
254.96 USD
平均损失:
-131.69 USD
最大连续失误:
5 (-421.34 USD)
最大连续亏损:
-967.16 USD (2)
每月增长:
17.86%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
314.11 USD
最大值:
967.16 USD (12.13%)
相对跌幅:
结余:
12.13% (967.16 USD)
净值:
50.55% (1 357.81 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +2 275.79 USD
最差交易: -906 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +758.03 USD
最大连续亏损: -421.34 USD
Работа на валютных парах
