SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
0 reviews
Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
40
Profit Trades:
24 (60.00%)
Loss Trades:
16 (40.00%)
Best trade:
2 275.79 USD
Worst trade:
-906.42 USD
Gross Profit:
6 118.96 USD (14 614 pips)
Gross Loss:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
Maximum consecutive wins:
7 (758.03 USD)
Maximal consecutive profit:
2 424.91 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
59.77%
Max deposit load:
95.24%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
6
Avg holding time:
13 hours
Recovery Factor:
4.15
Long Trades:
19 (47.50%)
Short Trades:
21 (52.50%)
Profit Factor:
2.90
Expected Payoff:
100.30 USD
Average Profit:
254.96 USD
Average Loss:
-131.69 USD
Maximum consecutive losses:
5 (-421.34 USD)
Maximal consecutive loss:
-967.16 USD (2)
Monthly growth:
17.86%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
314.11 USD
Maximal:
967.16 USD (12.13%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.13% (967.16 USD)
By Equity:
50.55% (1 357.81 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 275.79 USD
Worst trade: -906 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +758.03 USD
Maximal consecutive loss: -421.34 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Just2Trade-MT5" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
Работа на валютных парах
No reviews
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
