シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SWG Trade76
SERGEI GISSIEV

SWG Trade76

SERGEI GISSIEV
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 134%
Just2Trade-MT5
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
24 (60.00%)
損失トレード:
16 (40.00%)
ベストトレード:
2 275.79 USD
最悪のトレード:
-906.42 USD
総利益:
6 118.96 USD (14 614 pips)
総損失:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
最大連続の勝ち:
7 (758.03 USD)
最大連続利益:
2 424.91 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
59.77%
最大入金額:
95.24%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
19 (47.50%)
短いトレード:
21 (52.50%)
プロフィットファクター:
2.90
期待されたペイオフ:
100.30 USD
平均利益:
254.96 USD
平均損失:
-131.69 USD
最大連続の負け:
5 (-421.34 USD)
最大連続損失:
-967.16 USD (2)
月間成長:
17.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
314.11 USD
最大の:
967.16 USD (12.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.13% (967.16 USD)
エクイティによる:
50.55% (1 357.81 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 11
EURCAD 6
EURAUD 4
GBPJPY 3
CADJPY 2
USDJPY 2
AUDUSD 2
EURJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
GBPCHF 1
NZDUSD 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
CHFJPY 1
GBPAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 4.7K
EURCAD -51
EURAUD 348
GBPJPY -37
CADJPY -339
USDJPY 112
AUDUSD 3
EURJPY 52
EURUSD 36
GBPUSD 223
GBPCHF -8
NZDUSD -9
NZDJPY -30
USDCAD -22
CHFJPY -61
GBPAUD -906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 11K
EURCAD -194
EURAUD 313
GBPJPY -202
CADJPY -404
USDJPY 619
AUDUSD -6
EURJPY 101
EURUSD 120
GBPUSD 279
GBPCHF -60
NZDUSD -45
NZDJPY -117
USDCAD -70
CHFJPY -44
GBPAUD -795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 275.79 USD
最悪のトレード: -906 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +758.03 USD
最大連続損失: -421.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
2.00 × 5
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Работа на валютных парах
レビューなし
2026.01.12 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.24 16:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 15:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.05 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 01:20
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.04 17:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 14:43
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.04 14:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 14:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
SWG Trade76
100 USD/月
134%
0
0
USD
7K
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
51%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください