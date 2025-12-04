- 成長
- ドローダウン
トレード:
40
利益トレード:
24 (60.00%)
損失トレード:
16 (40.00%)
ベストトレード:
2 275.79 USD
最悪のトレード:
-906.42 USD
総利益:
6 118.96 USD (14 614 pips)
総損失:
-2 107.09 USD (4 557 pips)
最大連続の勝ち:
7 (758.03 USD)
最大連続利益:
2 424.91 USD (5)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
59.77%
最大入金額:
95.24%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
4.15
長いトレード:
19 (47.50%)
短いトレード:
21 (52.50%)
プロフィットファクター:
2.90
期待されたペイオフ:
100.30 USD
平均利益:
254.96 USD
平均損失:
-131.69 USD
最大連続の負け:
5 (-421.34 USD)
最大連続損失:
-967.16 USD (2)
月間成長:
17.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
314.11 USD
最大の:
967.16 USD (12.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.13% (967.16 USD)
エクイティによる:
50.55% (1 357.81 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURCAD
|6
|EURAUD
|4
|GBPJPY
|3
|CADJPY
|2
|USDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|CHFJPY
|1
|GBPAUD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4.7K
|EURCAD
|-51
|EURAUD
|348
|GBPJPY
|-37
|CADJPY
|-339
|USDJPY
|112
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|52
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|223
|GBPCHF
|-8
|NZDUSD
|-9
|NZDJPY
|-30
|USDCAD
|-22
|CHFJPY
|-61
|GBPAUD
|-906
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCAD
|-194
|EURAUD
|313
|GBPJPY
|-202
|CADJPY
|-404
|USDJPY
|619
|AUDUSD
|-6
|EURJPY
|101
|EURUSD
|120
|GBPUSD
|279
|GBPCHF
|-60
|NZDUSD
|-45
|NZDJPY
|-117
|USDCAD
|-70
|CHFJPY
|-44
|GBPAUD
|-795
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 275.79 USD
最悪のトレード: -906 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +758.03 USD
最大連続損失: -421.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
Just2Trade-MT5
|1.43 × 318
RoboForex-MetaTrader 5
|2.00 × 5
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
134%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
6
0%
40
60%
60%
2.90
100.30
USD
USD
51%
1:100