- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|73
|EURCHF
|27
|AUDNZD
|2
|EURAUD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|30
|EURCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|562
|EURCHF
|139
|AUDNZD
|47
|EURAUD
|41
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 7
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 2
|
BCS5-Real
|0.17 × 24
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.25 × 16
|
ICTrading-MT5-4
|0.34 × 38
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.67 × 119
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 177
|
FPMarkets-Live
|1.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|1.44 × 12488
|
ICMarkets-MT5-4
|2.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.78 × 18
|
FXCC1-Trade
|3.00 × 3
|
OANDA-Live-1
|3.46 × 57
|
OctaFX-Real2
|4.27 × 11
|
Ava-Real 1-MT5
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|4.98 × 85
|
Exness-MT5Real6
|5.50 × 2
|
BabilFinancial-LIVE
|5.50 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.57 × 124
|
StriforLLC-Live
|6.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|6.00 × 3
Спасибо, что решили подписаться на мой сигнал.
Минимальный баланс — 200 USD при плече 1:500 и минимальном лоте 0.01 для всех основных валютных пар. В таких условиях ожидаемая доходность составляет около 2–5% в месяц.
Однако имеет смысл начинать хотя бы с 1 600 USD, чтобы сигнал был действительно выгоден для вас. В этом случае вы можете рассчитывать примерно на 50–70 USD прибыли в месяц в среднем.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать проблем, не подписывайтесь, если ваши параметры ниже указанных выше минимальных.
Подробное объяснение можно найти в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/618
«Управление капиталом, или как выбрать объем сделки?»
Пожалуйста, учитывайте, что прибыль не гарантируется, а рынок Forex относится к высокорискованным.
О стратегии
Этот сигнал основан на одном, но гибком торговом роботе полностью моей разработки, торгующем по многим валютным парам и таймфреймам.
В стратегии не используется мартингейл, сетка и усреднение. Каждая сделка независима и имеет заранее заданные уровни стоп-лосса и тейк-профита.
Риск и управление капиталом
Стратегия торгуется фиксированным лотом на счёте провайдера с депозитом 200 USD.
Робот не увеличивает и не уменьшает размер лота автоматически при изменении балансаю. Робот не изменяет размер лота автоматически при изменении баланса. Он рассчитан на торговлю на счёте с фиксированным балансом, где вся прибыль выводится (без реинвестирования).
Размер лота выбирается исходя из оценённой наихудшей просадки по сделке, а не из роста баланса или агрессивного реинвестирования.
Историческое тестирование показывает максимальную просадку около 18%, что делает сигнал подходящим для трейдеров, которые принимают нормальный рыночный риск, но не хотят крайне агрессивного “all-in” поведения.
(Подписчики могут масштабировать риск вверх или вниз в зависимости от размера своего счёта и настроек копирования сигнала в MetaTrader.)
Логика стратегии
- Портфельный подход – одна и та же логика диапазонной торговли применяется к нескольким валютным парам и таймфреймам для сглаживания кривой доходности.
- Контролируемый, умеренный риск – система нацелена на стабильность, а не на попытки поймать каждое движение рынка.
- Фильтры тренда и волатильности – робот по возможности избегает входов во время сильных однонаправленных трендов и периодов аномальной волатильности.
- Контроль кривой капитала – встроена дополнительная логика снижения торговой активности, когда кривая капитала входит в фазу просадки.
- Стопы и цели – каждая позиция имеет фиксированный стоп-лосс и тейк-профит с трейлингом; робот использует несколько механизмов для сохранения прибыли и раннего выхода из позиции.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать проблем, не подписывайтесь, если ваши значения депозита ниже указанных выше минимальных.
Как правильно задать риски для сигнала читайте в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/618
В разделе: Управление средствами или как выбрать объем сделки?
Identified and fixed an indicator bug that led to a recent EURGBP loss, plus a moderate issue that could increase risk in certain cases. Because volatility remains elevated, the EA is paused and will resume in the second week of January.
Last week I added more sets and slightly tightened risk control on the existing ones. With a larger number of sets, the signal will be more active: there will be more trades and a smoother equity curve. I am continuing optimization on other currency pairs and gradually increasing the number of robust, low-correlated sets.
На прошлой неделе я добавил больше сетов и немного ужесточил контроль риска по уже существующим сетам. За счёт большего количества сетов сигнал станет более активным: будет больше сделок и более ровная кривая доходности. Я продолжаю оптимизацию на других валютных парах и постепенно наращиваю число качественных, слабо коррелирующих между собой сетов.
