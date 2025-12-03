Спасибо, что решили подписаться на мой сигнал.

Минимальный баланс — 200 USD при плече 1:500 и минимальном лоте 0.01 для всех основных валютных пар. В таких условиях ожидаемая доходность составляет около 2–5% в месяц.

Однако имеет смысл начинать хотя бы с 1 600 USD, чтобы сигнал был действительно выгоден для вас. В этом случае вы можете рассчитывать примерно на 50–70 USD прибыли в месяц в среднем.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать проблем, не подписывайтесь, если ваши параметры ниже указанных выше минимальных.

Подробное объяснение можно найти в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/618

«Управление капиталом, или как выбрать объем сделки?»

Пожалуйста, учитывайте, что прибыль не гарантируется, а рынок Forex относится к высокорискованным.







О стратегии

Этот сигнал основан на одном, но гибком торговом роботе полностью моей разработки, торгующем по многим валютным парам и таймфреймам.

В стратегии не используется мартингейл, сетка и усреднение. Каждая сделка независима и имеет заранее заданные уровни стоп-лосса и тейк-профита.





Риск и управление капиталом

Стратегия торгуется фиксированным лотом на счёте провайдера с депозитом 200 USD.

Робот не изменяет размер лота автоматически при изменении баланса. Он рассчитан на торговлю на счёте с фиксированным балансом, где вся прибыль выводится (без реинвестирования).

Размер лота выбирается исходя из оценённой наихудшей просадки по сделке, а не из роста баланса или агрессивного реинвестирования.

Историческое тестирование показывает максимальную просадку около 18%, что делает сигнал подходящим для трейдеров, которые принимают нормальный рыночный риск, но не хотят крайне агрессивного “all-in” поведения.

(Подписчики могут масштабировать риск вверх или вниз в зависимости от размера своего счёта и настроек копирования сигнала в MetaTrader.)





Логика стратегии

Портфельный подход – одна и та же логика диапазонной торговли применяется к нескольким валютным парам и таймфреймам для сглаживания кривой доходности.

Контролируемый, умеренный риск – система нацелена на стабильность, а не на попытки поймать каждое движение рынка.

Фильтры тренда и волатильности – робот по возможности избегает входов во время сильных однонаправленных трендов и периодов аномальной волатильности.

Контроль кривой капитала – встроена дополнительная логика снижения торговой активности, когда кривая капитала входит в фазу просадки.

Стопы и цели – каждая позиция имеет фиксированный стоп-лосс и тейк-профит с трейлингом; робот использует несколько механизмов для сохранения прибыли и раннего выхода из позиции.