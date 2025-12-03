СигналыРазделы
Midline Basket FX
Sergii Taraban

Midline Basket FX


0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 21%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
103
Прибыльных трейдов:
57 (55.33%)
Убыточных трейдов:
46 (44.66%)
Лучший трейд:
5.84 USD
Худший трейд:
-9.11 USD
Общая прибыль:
129.59 USD (1 660 pips)
Общий убыток:
-95.70 USD (871 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (26.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
31.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
9.54%
Макс. загрузка депозита:
44.99%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
48 минут
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
59 (57.28%)
Коротких трейдов:
44 (42.72%)
Профит фактор:
1.35
Мат. ожидание:
0.33 USD
Средняя прибыль:
2.27 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-21.03 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.49 USD (3)
Прирост в месяц:
2.01%
Годовой прогноз:
24.34%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.57 USD
Максимальная:
45.54 USD (26.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.60% (45.45 USD)
По эквити:
7.81% (21.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 73
EURCHF 27
AUDNZD 2
EURAUD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 30
EURCHF 2
AUDNZD 1
EURAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 562
EURCHF 139
AUDNZD 47
EURAUD 41
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.84 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +26.58 USD
Макс. убыток в серии: -21.03 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 10
Exness-MT5Real7
0.00 × 7
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 2
BCS5-Real
0.17 × 24
RoboMarketsDE-ECN
0.25 × 16
ICTrading-MT5-4
0.34 × 38
ICMarketsSC-MT5-2
0.67 × 119
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 177
FPMarkets-Live
1.00 × 3
RoboForex-ECN
1.44 × 12488
ICMarkets-MT5-4
2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
2.78 × 18
FXCC1-Trade
3.00 × 3
OANDA-Live-1
3.46 × 57
OctaFX-Real2
4.27 × 11
Ava-Real 1-MT5
4.50 × 2
VantageInternational-Live 8
4.98 × 85
Exness-MT5Real6
5.50 × 2
BabilFinancial-LIVE
5.50 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
5.57 × 124
StriforLLC-Live
6.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
6.00 × 3
еще 21...
Спасибо, что решили подписаться на мой сигнал.

Минимальный баланс — 200 USD при плече 1:500 и минимальном лоте 0.01 для всех основных валютных пар. В таких условиях ожидаемая доходность составляет около 2–5% в месяц.

Однако имеет смысл начинать хотя бы с 1 600 USD, чтобы сигнал был действительно выгоден для вас. В этом случае вы можете рассчитывать примерно на 50–70 USD прибыли в месяц в среднем.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать проблем, не подписывайтесь, если ваши параметры ниже указанных выше минимальных.

Подробное объяснение можно найти в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/618

«Управление капиталом, или как выбрать объем сделки?»

Пожалуйста, учитывайте, что прибыль не гарантируется, а рынок Forex относится к высокорискованным.


О стратегии

Этот сигнал основан на одном, но гибком торговом роботе полностью моей разработки, торгующем по многим валютным парам и таймфреймам.

В стратегии не используется мартингейл, сетка и усреднение. Каждая сделка независима и имеет заранее заданные уровни стоп-лосса и тейк-профита.


Риск и управление капиталом

Стратегия торгуется фиксированным лотом на счёте провайдера с депозитом 200 USD. 

Робот не увеличивает и не уменьшает размер лота автоматически при изменении балансаю. Робот не изменяет размер лота автоматически при изменении баланса. Он рассчитан на торговлю на счёте с фиксированным балансом, где вся прибыль выводится (без реинвестирования).

Размер лота выбирается исходя из оценённой наихудшей просадки по сделке, а не из роста баланса или агрессивного реинвестирования.

Историческое тестирование показывает максимальную просадку около 18%, что делает сигнал подходящим для трейдеров, которые принимают нормальный рыночный риск, но не хотят крайне агрессивного “all-in” поведения.

(Подписчики могут масштабировать риск вверх или вниз в зависимости от размера своего счёта и настроек копирования сигнала в MetaTrader.)


Логика стратегии

  • Портфельный подход – одна и та же логика диапазонной торговли применяется к нескольким валютным парам и таймфреймам для сглаживания кривой доходности.
  • Контролируемый, умеренный риск – система нацелена на стабильность, а не на попытки поймать каждое движение рынка.
  • Фильтры тренда и волатильности – робот по возможности избегает входов во время сильных однонаправленных трендов и периодов аномальной волатильности.
  • Контроль кривой капитала – встроена дополнительная логика снижения торговой активности, когда кривая капитала входит в фазу просадки.
  • Стопы и цели – каждая позиция имеет фиксированный стоп-лосс и тейк-профит с трейлингом; робот использует несколько механизмов для сохранения прибыли и раннего выхода из позиции.


ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать проблем, не подписывайтесь, если ваши значения депозита ниже указанных выше минимальных. 

Как правильно задать риски для сигнала читайте в статье: https://www.mql5.com/ru/articles/618

В разделе: Управление средствами или как выбрать объем сделки?


Нет отзывов
2025.12.23 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.21 22:35 2025.12.21 22:35:20  

Identified and fixed an indicator bug that led to a recent EURGBP loss, plus a moderate issue that could increase risk in certain cases. Because volatility remains elevated, the EA is paused and will resume in the second week of January.

2025.12.09 08:37 2025.12.09 08:37:44  

Last week I added more sets and slightly tightened risk control on the existing ones. With a larger number of sets, the signal will be more active: there will be more trades and a smoother equity curve. I am continuing optimization on other currency pairs and gradually increasing the number of robust, low-correlated sets.

На прошлой неделе я добавил больше сетов и немного ужесточил контроль риска по уже существующим сетам. За счёт большего количества сетов сигнал станет более активным: будет больше сделок и более ровная кривая доходности. Я продолжаю оптимизацию на других валютных парах и постепенно наращиваю число качественных, слабо коррелирующих между собой сетов.

2025.12.03 14:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Midline Basket FX
30 USD в месяц
21%
0
0
USD
236
USD
9
100%
103
55%
10%
1.35
0.33
USD
17%
1:500
