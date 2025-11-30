- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
6 (35.29%)
Убыточных трейдов:
11 (64.71%)
Лучший трейд:
29.17 USD
Худший трейд:
-238.60 USD
Общая прибыль:
98.39 USD (221 629 pips)
Общий убыток:
-1 369.38 USD (2 496 255 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (48.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
48.22 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.89
Торговая активность:
37.67%
Макс. загрузка депозита:
1.04%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
-0.96
Длинных трейдов:
10 (58.82%)
Коротких трейдов:
7 (41.18%)
Профит фактор:
0.07
Мат. ожидание:
-74.76 USD
Средняя прибыль:
16.40 USD
Средний убыток:
-124.49 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-456.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-456.33 USD (4)
Прирост в месяц:
-36.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 318.78 USD
Максимальная:
1 318.78 USD (37.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.68% (1 318.78 USD)
По эквити:
9.16% (269.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-2.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +29.17 USD
Худший трейд: -239 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +48.22 USD
Макс. убыток в серии: -456.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real15" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
BE SUCCESSFUL
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-36%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
3
0%
17
35%
38%
0.07
-74.76
USD
USD
38%
1:100