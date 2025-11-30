Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6 0.00 × 10 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 40 Exness-MT5Real8 0.00 × 9 Exness-MT5Real7 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 5 Eightcap-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real15 10.46 × 13 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou