- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
20
Gewinntrades:
6 (30.00%)
Verlusttrades:
14 (70.00%)
Bester Trade:
29.17 USD
Schlechtester Trade:
-238.60 USD
Bruttoprofit:
98.39 USD (221 629 pips)
Bruttoverlust:
-1 656.45 USD (3 070 390 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (48.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
48.22 USD (2)
Sharpe Ratio:
-1.02
Trading-Aktivität:
34.47%
Max deposit load:
1.04%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
13 (65.00%)
Short-Positionen:
7 (35.00%)
Profit-Faktor:
0.06
Mathematische Gewinnerwartung:
-77.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.40 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-118.32 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-456.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-456.33 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-44.52%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 558.06 USD
Maximaler:
1 558.06 USD (44.52%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.52% (1 558.06 USD)
Kapital:
9.16% (269.97 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.17 USD
Schlechtester Trade: -239 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +48.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -456.33 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real15" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
