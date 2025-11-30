- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
18
盈利交易:
6 (33.33%)
亏损交易:
12 (66.67%)
最好交易:
29.17 USD
最差交易:
-238.60 USD
毛利:
98.39 USD (221 629 pips)
毛利亏损:
-1 437.84 USD (2 633 172 pips)
最大连续赢利:
2 (48.22 USD)
最大连续盈利:
48.22 USD (2)
夏普比率:
-0.92
交易活动:
33.42%
最大入金加载:
1.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
11 (61.11%)
短期交易:
7 (38.89%)
利润因子:
0.07
预期回报:
-74.41 USD
平均利润:
16.40 USD
平均损失:
-119.82 USD
最大连续失误:
4 (-456.33 USD)
最大连续亏损:
-456.33 USD (4)
每月增长:
-38.27%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 339.45 USD
最大值:
1 339.45 USD (38.27%)
相对跌幅:
结余:
38.27% (1 339.45 USD)
净值:
9.16% (269.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-2.4M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.17 USD
最差交易: -239 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +48.22 USD
最大连续亏损: -456.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
BE SUCCESSFUL
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-38%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
4
0%
18
33%
33%
0.06
-74.41
USD
USD
38%
1:100