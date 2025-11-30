- Incremento
Total de Trades:
19
Transacciones Rentables:
6 (31.57%)
Transacciones Irrentables:
13 (68.42%)
Mejor transacción:
29.17 USD
Peor transacción:
-238.60 USD
Beneficio Bruto:
98.39 USD (221 629 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 531.51 USD (2 820 515 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (48.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
48.22 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.97
Actividad comercial:
34.47%
Carga máxima del depósito:
1.04%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
12 (63.16%)
Transacciones Cortas:
7 (36.84%)
Factor de Beneficio:
0.06
Beneficio Esperado:
-75.43 USD
Beneficio medio:
16.40 USD
Pérdidas medias:
-117.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-456.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-456.33 USD (4)
Crecimiento al mes:
-40.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 433.12 USD
Máxima:
1 433.12 USD (40.95%)
Reducción relativa:
De balance:
40.95% (1 433.12 USD)
De fondos:
9.16% (269.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|-2.6M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +29.17 USD
Peor transacción: -239 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +48.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -456.33 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real15" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
-41%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
0%
19
31%
34%
0.06
-75.43
USD
USD
41%
1:100