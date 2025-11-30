- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
6 (31.57%)
損失トレード:
13 (68.42%)
ベストトレード:
29.17 USD
最悪のトレード:
-238.60 USD
総利益:
98.39 USD (221 629 pips)
総損失:
-1 531.51 USD (2 820 515 pips)
最大連続の勝ち:
2 (48.22 USD)
最大連続利益:
48.22 USD (2)
シャープレシオ:
-0.97
取引アクティビティ:
34.47%
最大入金額:
1.04%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
12 (63.16%)
短いトレード:
7 (36.84%)
プロフィットファクター:
0.06
期待されたペイオフ:
-75.43 USD
平均利益:
16.40 USD
平均損失:
-117.81 USD
最大連続の負け:
4 (-456.33 USD)
最大連続損失:
-456.33 USD (4)
月間成長:
-40.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 433.12 USD
最大の:
1 433.12 USD (40.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.95% (1 433.12 USD)
エクイティによる:
9.16% (269.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-2.6M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- ドローダウン
- ドローダウン
ベストトレード: +29.17 USD
最悪のトレード: -239 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +48.22 USD
最大連続損失: -456.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real15"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
