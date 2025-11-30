- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
29.17 USD
Worst Trade:
-238.60 USD
Profitto lordo:
48.22 USD (121 835 pips)
Perdita lorda:
-840.82 USD (1 439 147 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (48.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
-1.01
Attività di trading:
37.36%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-99.08 USD
Profitto medio:
24.11 USD
Perdita media:
-140.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-389.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-451.11 USD (2)
Crescita mensile:
-22.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
792.60 USD
Massimale:
792.60 USD (22.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.65% (792.60 USD)
Per equità:
9.16% (269.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-793
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-1.3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best Trade: +29.17 USD
Worst Trade: -239 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.22 USD
Massima perdita consecutiva: -389.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-23%
0
0
USD
USD
2.7K
USD
USD
2
0%
8
25%
37%
0.05
-99.08
USD
USD
23%
1:100