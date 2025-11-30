SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KT Trade 2
Khac Thang Nguyen

KT Trade 2

Khac Thang Nguyen
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -23%
Exness-MT5Real15
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
29.17 USD
Worst Trade:
-238.60 USD
Profitto lordo:
48.22 USD (121 835 pips)
Perdita lorda:
-840.82 USD (1 439 147 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (48.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.22 USD (2)
Indice di Sharpe:
-1.01
Attività di trading:
37.36%
Massimo carico di deposito:
0.89%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-99.08 USD
Profitto medio:
24.11 USD
Perdita media:
-140.14 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-389.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-451.11 USD (2)
Crescita mensile:
-22.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
792.60 USD
Massimale:
792.60 USD (22.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.65% (792.60 USD)
Per equità:
9.16% (269.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -793
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +29.17 USD
Worst Trade: -239 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +48.22 USD
Massima perdita consecutiva: -389.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Eightcap-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
BE SUCCESSFUL
Non ci sono recensioni
2025.12.12 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Share of trading days is too low
2025.12.02 16:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 15:12
Share of trading days is too low
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 16:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 16:11
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 15:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 15:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 15:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
