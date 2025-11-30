- 자본
- 축소
트레이드:
20
이익 거래:
6 (30.00%)
손실 거래:
14 (70.00%)
최고의 거래:
29.17 USD
최악의 거래:
-238.60 USD
총 수익:
98.39 USD (221 629 pips)
총 손실:
-1 656.45 USD (3 070 390 pips)
연속 최대 이익:
2 (48.22 USD)
연속 최대 이익:
48.22 USD (2)
샤프 비율:
-1.02
거래 활동:
22.30%
최대 입금량:
1.04%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
13 (65.00%)
숏(주식차입매도):
7 (35.00%)
수익 요인:
0.06
기대수익:
-77.90 USD
평균 이익:
16.40 USD
평균 손실:
-118.32 USD
연속 최대 손실:
4 (-456.33 USD)
연속 최대 손실:
-456.33 USD (4)
월별 성장률:
-28.29%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 558.06 USD
최대한의:
1 558.06 USD (44.52%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.52% (1 558.06 USD)
자본금별:
9.16% (269.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|-2.8M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.17 USD
최악의 거래: -239 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +48.22 USD
연속 최대 손실: -456.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
