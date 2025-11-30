- Crescimento
Negociações:
19
Negociações com lucro:
6 (31.57%)
Negociações com perda:
13 (68.42%)
Melhor negociação:
29.17 USD
Pior negociação:
-238.60 USD
Lucro bruto:
98.39 USD (221 629 pips)
Perda bruta:
-1 531.51 USD (2 820 515 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (48.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
48.22 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.97
Atividade de negociação:
34.47%
Depósito máximo carregado:
1.04%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
12 (63.16%)
Negociações curtas:
7 (36.84%)
Fator de lucro:
0.06
Valor esperado:
-75.43 USD
Lucro médio:
16.40 USD
Perda média:
-117.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-456.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-456.33 USD (4)
Crescimento mensal:
-40.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 433.12 USD
Máximo:
1 433.12 USD (40.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.95% (1 433.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.16% (269.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-2.6M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Melhor negociação: +29.17 USD
Pior negociação: -239 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +48.22 USD
Máxima perda consecutiva: -456.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Eightcap-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
BE SUCCESSFUL
Sem comentários
100 USD por mês
-41%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
4
0%
19
31%
34%
0.06
-75.43
USD
USD
41%
1:100