Anthonius Soruh

Bonosu

Anthonius Soruh
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 333 USD в месяц
прирост с 2025 35%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
106
Прибыльных трейдов:
47 (44.33%)
Убыточных трейдов:
59 (55.66%)
Лучший трейд:
663.60 USD
Худший трейд:
-185.10 USD
Общая прибыль:
3 651.04 USD (81 855 pips)
Общий убыток:
-1 892.07 USD (158 239 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (117.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 167.40 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
1.11%
Макс. загрузка депозита:
4.44%
Последний трейд:
22 минуты
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
42 минуты
Фактор восстановления:
2.41
Длинных трейдов:
61 (57.55%)
Коротких трейдов:
45 (42.45%)
Профит фактор:
1.93
Мат. ожидание:
16.59 USD
Средняя прибыль:
77.68 USD
Средний убыток:
-32.07 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-77.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-418.97 USD (5)
Прирост в месяц:
34.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
660.14 USD
Максимальная:
730.71 USD (14.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.39% (729.81 USD)
По эквити:
0.64% (31.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
USDJPY 19
BTCUSD 19
EURUSD 16
GBPUSD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
USDJPY 87
BTCUSD -82
EURUSD -42
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.8K
USDJPY 834
BTCUSD -82K
EURUSD -27
GBPUSD -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +663.60 USD
Худший трейд: -185 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +117.68 USD
Макс. убыток в серии: -77.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 176
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
Strategy: Single-shot strategy with 1–7 signals per day.
The EA always sets both a Stop Loss and Take Profit.
Trading risk 0.1%-1% Fixed Lots

It does not use martingale, or averaging.
Powered by AI technology that follows the market trend.

Risk Management: Please understand the risks of leveraged trading before using the EA.

Lot Size: Recommended 0.01 lot for $200 capital. For lower drawdown, use 0.01 lot for $500 capital or more.

For further info, contact via Telegram: @realtatino

https://bonosu.com/ea-golden-wing


Нет отзывов
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 11:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 17:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:09 2025.11.28 01:09:03  

working now

2025.11.28 00:34
Share of trading days is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.