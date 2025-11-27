- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
106
盈利交易:
47 (44.33%)
亏损交易:
59 (55.66%)
最好交易:
663.60 USD
最差交易:
-185.10 USD
毛利:
3 651.04 USD (81 855 pips)
毛利亏损:
-1 892.07 USD (158 239 pips)
最大连续赢利:
5 (117.68 USD)
最大连续盈利:
1 167.40 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
1.11%
最大入金加载:
4.44%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
2.41
长期交易:
61 (57.55%)
短期交易:
45 (42.45%)
利润因子:
1.93
预期回报:
16.59 USD
平均利润:
77.68 USD
平均损失:
-32.07 USD
最大连续失误:
8 (-77.67 USD)
最大连续亏损:
-418.97 USD (5)
每月增长:
34.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
660.14 USD
最大值:
730.71 USD (14.41%)
相对跌幅:
结余:
14.39% (729.81 USD)
净值:
0.64% (31.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|19
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|87
|BTCUSD
|-82
|EURUSD
|-42
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.8K
|USDJPY
|834
|BTCUSD
|-82K
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|-119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +663.60 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +117.68 USD
最大连续亏损: -77.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 176
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
Strategy: Single-shot strategy with 1–7 signals per day.
The EA always sets both a Stop Loss and Take Profit.
Trading risk 0.1%-1% Fixed Lots
It does not use martingale, or averaging.
Powered by AI technology that follows the market trend.
Risk Management: Please understand the risks of leveraged trading before using the EA.
Lot Size: Recommended 0.01 lot for $200 capital. For lower drawdown, use 0.01 lot for $500 capital or more.
For further info, contact via Telegram: @realtatino
https://bonosu.com/ea-golden-wing
