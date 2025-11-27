信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Bonosu
Anthonius Soruh

Bonosu

Anthonius Soruh
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 333 USD per 
增长自 2025 35%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
106
盈利交易:
47 (44.33%)
亏损交易:
59 (55.66%)
最好交易:
663.60 USD
最差交易:
-185.10 USD
毛利:
3 651.04 USD (81 855 pips)
毛利亏损:
-1 892.07 USD (158 239 pips)
最大连续赢利:
5 (117.68 USD)
最大连续盈利:
1 167.40 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
1.11%
最大入金加载:
4.44%
最近交易:
13 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
2.41
长期交易:
61 (57.55%)
短期交易:
45 (42.45%)
利润因子:
1.93
预期回报:
16.59 USD
平均利润:
77.68 USD
平均损失:
-32.07 USD
最大连续失误:
8 (-77.67 USD)
最大连续亏损:
-418.97 USD (5)
每月增长:
34.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
660.14 USD
最大值:
730.71 USD (14.41%)
相对跌幅:
结余:
14.39% (729.81 USD)
净值:
0.64% (31.70 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 40
USDJPY 19
BTCUSD 19
EURUSD 16
GBPUSD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.8K
USDJPY 87
BTCUSD -82
EURUSD -42
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.8K
USDJPY 834
BTCUSD -82K
EURUSD -27
GBPUSD -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +663.60 USD
最差交易: -185 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +117.68 USD
最大连续亏损: -77.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 176
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
80 更多...
Strategy: Single-shot strategy with 1–7 signals per day.
The EA always sets both a Stop Loss and Take Profit.
Trading risk 0.1%-1% Fixed Lots

It does not use martingale, or averaging.
Powered by AI technology that follows the market trend.

Risk Management: Please understand the risks of leveraged trading before using the EA.

Lot Size: Recommended 0.01 lot for $200 capital. For lower drawdown, use 0.01 lot for $500 capital or more.

For further info, contact via Telegram: @realtatino

https://bonosu.com/ea-golden-wing


没有评论
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 11:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 17:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:09 2025.11.28 01:09:03  

working now

2025.11.28 00:34
Share of trading days is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Bonosu
每月333 USD
35%
0
0
USD
6.8K
USD
7
100%
106
44%
1%
1.92
16.59
USD
14%
1:500
