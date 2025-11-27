シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bonosu
Anthonius Soruh

Bonosu

Anthonius Soruh
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  333  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
Tickmill-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
106
利益トレード:
47 (44.33%)
損失トレード:
59 (55.66%)
ベストトレード:
663.60 USD
最悪のトレード:
-185.10 USD
総利益:
3 651.04 USD (81 855 pips)
総損失:
-1 892.07 USD (158 239 pips)
最大連続の勝ち:
5 (117.68 USD)
最大連続利益:
1 167.40 USD (2)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
1.11%
最大入金額:
4.44%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
2.41
長いトレード:
61 (57.55%)
短いトレード:
45 (42.45%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
16.59 USD
平均利益:
77.68 USD
平均損失:
-32.07 USD
最大連続の負け:
8 (-77.67 USD)
最大連続損失:
-418.97 USD (5)
月間成長:
34.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
660.14 USD
最大の:
730.71 USD (14.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.39% (729.81 USD)
エクイティによる:
0.64% (31.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 40
USDJPY 19
BTCUSD 19
EURUSD 16
GBPUSD 12
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.8K
USDJPY 87
BTCUSD -82
EURUSD -42
GBPUSD -49
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.8K
USDJPY 834
BTCUSD -82K
EURUSD -27
GBPUSD -119
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +663.60 USD
最悪のトレード: -185 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +117.68 USD
最大連続損失: -77.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.36 × 14
TickmillEU-Live
0.40 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
itexsys-Platform
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.71 × 79
Exness-MT5Real8
0.72 × 555
DooTechnology-Live
0.75 × 269
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.00 × 2
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
OctaFX-Real2
1.07 × 29
Pepperstone-MT5-Live01
1.08 × 176
Hankotrade-Live
1.20 × 5
OxSecurities-Live
1.22 × 9
80 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Strategy: Single-shot strategy with 1–7 signals per day.
The EA always sets both a Stop Loss and Take Profit.
Trading risk 0.1%-1% Fixed Lots

It does not use martingale, or averaging.
Powered by AI technology that follows the market trend.

Risk Management: Please understand the risks of leveraged trading before using the EA.

Lot Size: Recommended 0.01 lot for $200 capital. For lower drawdown, use 0.01 lot for $500 capital or more.

For further info, contact via Telegram: @realtatino

https://bonosu.com/ea-golden-wing


レビューなし
2026.01.09 14:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 14:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.09 13:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 12:55
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.11 11:52
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.10 20:37
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.08 13:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 06:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 11:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 17:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 16:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 15:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.28 08:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 01:09 2025.11.28 01:09:03  

working now

2025.11.28 00:34
Share of trading days is too low
2025.11.28 00:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 00:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 08:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Bonosu
333 USD/月
35%
0
0
USD
6.8K
USD
7
100%
106
44%
1%
1.92
16.59
USD
14%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください