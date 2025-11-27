- 成長
トレード:
106
利益トレード:
47 (44.33%)
損失トレード:
59 (55.66%)
ベストトレード:
663.60 USD
最悪のトレード:
-185.10 USD
総利益:
3 651.04 USD (81 855 pips)
総損失:
-1 892.07 USD (158 239 pips)
最大連続の勝ち:
5 (117.68 USD)
最大連続利益:
1 167.40 USD (2)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
1.11%
最大入金額:
4.44%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
42 分
リカバリーファクター:
2.41
長いトレード:
61 (57.55%)
短いトレード:
45 (42.45%)
プロフィットファクター:
1.93
期待されたペイオフ:
16.59 USD
平均利益:
77.68 USD
平均損失:
-32.07 USD
最大連続の負け:
8 (-77.67 USD)
最大連続損失:
-418.97 USD (5)
月間成長:
34.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
660.14 USD
最大の:
730.71 USD (14.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.39% (729.81 USD)
エクイティによる:
0.64% (31.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|USDJPY
|19
|BTCUSD
|19
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.8K
|USDJPY
|87
|BTCUSD
|-82
|EURUSD
|-42
|GBPUSD
|-49
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.8K
|USDJPY
|834
|BTCUSD
|-82K
|EURUSD
|-27
|GBPUSD
|-119
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +663.60 USD
最悪のトレード: -185 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +117.68 USD
最大連続損失: -77.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
TickmillEU-Live
|0.40 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
itexsys-Platform
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.71 × 79
|
Exness-MT5Real8
|0.72 × 555
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 59
|
OctaFX-Real2
|1.07 × 29
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.08 × 176
|
Hankotrade-Live
|1.20 × 5
|
OxSecurities-Live
|1.22 × 9
Strategy: Single-shot strategy with 1–7 signals per day.
The EA always sets both a Stop Loss and Take Profit.
Trading risk 0.1%-1% Fixed Lots
It does not use martingale, or averaging.
Powered by AI technology that follows the market trend.
Risk Management: Please understand the risks of leveraged trading before using the EA.
Lot Size: Recommended 0.01 lot for $200 capital. For lower drawdown, use 0.01 lot for $500 capital or more.
For further info, contact via Telegram: @realtatino
https://bonosu.com/ea-golden-wing
