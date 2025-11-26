- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
31 (68.88%)
Убыточных трейдов:
14 (31.11%)
Лучший трейд:
306.79 UST
Худший трейд:
-302.50 UST
Общая прибыль:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Общий убыток:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (930.22 UST)
Макс. прибыль в серии:
947.43 UST (8)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
85.79%
Макс. загрузка депозита:
8.32%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.85
Длинных трейдов:
43 (95.56%)
Коротких трейдов:
2 (4.44%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
53.40 UST
Средняя прибыль:
118.48 UST
Средний убыток:
-90.72 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-86.68 UST)
Макс. убыток в серии:
-349.50 UST (2)
Прирост в месяц:
80.12%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.00 UST
Максимальная:
350.82 UST (8.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.48% (350.70 UST)
По эквити:
6.45% (266.50 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|XAUUSD+
|12
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAGUSD
|945
|XAUUSD+
|1.3K
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|142
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAGUSD
|26K
|XAUUSD+
|22K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|78K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +306.79 UST
Худший трейд: -303 UST
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +930.22 UST
Макс. убыток в серии: -86.68 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Bybit-Live
|1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
USD
5.4K
UST
UST
5
88%
45
68%
86%
2.89
53.40
UST
UST
8%
1:500