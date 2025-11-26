СигналыРазделы
Jun Teng Chen

Lairn

Jun Teng Chen
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 80%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
31 (68.88%)
Убыточных трейдов:
14 (31.11%)
Лучший трейд:
306.79 UST
Худший трейд:
-302.50 UST
Общая прибыль:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Общий убыток:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (930.22 UST)
Макс. прибыль в серии:
947.43 UST (8)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
85.79%
Макс. загрузка депозита:
8.32%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.85
Длинных трейдов:
43 (95.56%)
Коротких трейдов:
2 (4.44%)
Профит фактор:
2.89
Мат. ожидание:
53.40 UST
Средняя прибыль:
118.48 UST
Средний убыток:
-90.72 UST
Макс. серия проигрышей:
3 (-86.68 UST)
Макс. убыток в серии:
-349.50 UST (2)
Прирост в месяц:
80.12%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
51.00 UST
Максимальная:
350.82 UST (8.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.48% (350.70 UST)
По эквити:
6.45% (266.50 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAGUSD 13
XAUUSD+ 12
NAS100 8
USOUSD 5
DJ30 4
GBPJPY+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAGUSD 945
XAUUSD+ 1.3K
NAS100 296
USOUSD -224
DJ30 142
GBPJPY+ 49
USDJPY+ -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAGUSD 26K
XAUUSD+ 22K
NAS100 61K
USOUSD -3.4K
DJ30 78K
GBPJPY+ 751
USDJPY+ -385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +306.79 UST
Худший трейд: -303 UST
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +930.22 UST
Макс. убыток в серии: -86.68 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
Нет отзывов
2025.12.28 05:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lairn
30 USD в месяц
80%
0
0
USD
5.4K
UST
5
88%
45
68%
86%
2.89
53.40
UST
8%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.