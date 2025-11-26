SignaleKategorien
Jun Teng Chen

Lairn

Jun Teng Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 80%
Bybit-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
31 (68.88%)
Verlusttrades:
14 (31.11%)
Bester Trade:
306.79 UST
Schlechtester Trade:
-302.50 UST
Bruttoprofit:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Bruttoverlust:
-1 270.45 UST (39 378 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (930.22 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
947.43 UST (8)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
85.79%
Max deposit load:
8.32%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.85
Long-Positionen:
43 (95.56%)
Short-Positionen:
2 (4.44%)
Profit-Faktor:
2.89
Mathematische Gewinnerwartung:
53.39 UST
Durchschnittlicher Profit:
118.48 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-90.75 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-86.68 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-349.50 UST (2)
Wachstum pro Monat :
78.45%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.00 UST
Maximaler:
350.82 UST (8.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.48% (350.70 UST)
Kapital:
6.45% (266.50 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAGUSD 13
XAUUSD+ 12
NAS100 8
USOUSD 5
DJ30 4
GBPJPY+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAGUSD 945
XAUUSD+ 1.3K
NAS100 296
USOUSD -224
DJ30 142
GBPJPY+ 49
USDJPY+ -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAGUSD 26K
XAUUSD+ 22K
NAS100 61K
USOUSD -3.4K
DJ30 78K
GBPJPY+ 751
USDJPY+ -385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +306.79 UST
Schlechtester Trade: -303 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +930.22 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.68 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Bybit-Live
1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
Keine Bewertungen
2025.12.28 05:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
