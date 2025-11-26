- Wachstum
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
31 (68.88%)
Verlusttrades:
14 (31.11%)
Bester Trade:
306.79 UST
Schlechtester Trade:
-302.50 UST
Bruttoprofit:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Bruttoverlust:
-1 270.45 UST (39 378 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (930.22 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
947.43 UST (8)
Sharpe Ratio:
0.45
Trading-Aktivität:
85.79%
Max deposit load:
8.32%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
6.85
Long-Positionen:
43 (95.56%)
Short-Positionen:
2 (4.44%)
Profit-Faktor:
2.89
Mathematische Gewinnerwartung:
53.39 UST
Durchschnittlicher Profit:
118.48 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-90.75 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-86.68 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-349.50 UST (2)
Wachstum pro Monat :
78.45%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
51.00 UST
Maximaler:
350.82 UST (8.49%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.48% (350.70 UST)
Kapital:
6.45% (266.50 UST)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|XAUUSD+
|12
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAGUSD
|945
|XAUUSD+
|1.3K
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|142
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAGUSD
|26K
|XAUUSD+
|22K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|78K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +306.79 UST
Schlechtester Trade: -303 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +930.22 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -86.68 UST
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Bybit-Live
|1.36 × 22
