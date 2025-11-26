- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
230.87 UST
Worst Trade:
-69.61 UST
Profitto lordo:
594.89 UST (58 191 pips)
Perdita lorda:
-132.97 UST (662 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (485.97 UST)
Massimo profitto consecutivo:
485.97 UST (4)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
80.01%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.30
Long Trade:
8 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.47
Profitto previsto:
57.74 UST
Profitto medio:
99.15 UST
Perdita media:
-66.49 UST
Massime perdite consecutive:
1 (-69.61 UST)
Massima perdita consecutiva:
-69.61 UST (1)
Crescita mensile:
15.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
51.00 UST
Massimale:
73.27 UST (2.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.33% (71.29 UST)
Per equità:
1.87% (63.76 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|2
|NAS100
|2
|USOUSD
|1
|DJ30
|1
|USDJPY+
|1
|XAUUSD+
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAGUSD
|309
|NAS100
|123
|USOUSD
|-51
|DJ30
|30
|USDJPY+
|-71
|XAUUSD+
|124
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAGUSD
|6.2K
|NAS100
|16K
|USOUSD
|-277
|DJ30
|32K
|USDJPY+
|-385
|XAUUSD+
|4.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
