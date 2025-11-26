- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
31 (68.88%)
損失トレード:
14 (31.11%)
ベストトレード:
306.79 UST
最悪のトレード:
-302.50 UST
総利益:
3 672.97 UST (223 409 pips)
総損失:
-1 270.45 UST (39 378 pips)
最大連続の勝ち:
9 (930.22 UST)
最大連続利益:
947.43 UST (8)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
85.79%
最大入金額:
8.32%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.85
長いトレード:
43 (95.56%)
短いトレード:
2 (4.44%)
プロフィットファクター:
2.89
期待されたペイオフ:
53.39 UST
平均利益:
118.48 UST
平均損失:
-90.75 UST
最大連続の負け:
3 (-86.68 UST)
最大連続損失:
-349.50 UST (2)
月間成長:
78.45%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.00 UST
最大の:
350.82 UST (8.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.48% (350.70 UST)
エクイティによる:
6.45% (266.50 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|XAUUSD+
|12
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGUSD
|945
|XAUUSD+
|1.3K
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|142
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGUSD
|26K
|XAUUSD+
|22K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|78K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +306.79 UST
最悪のトレード: -303 UST
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +930.22 UST
最大連続損失: -86.68 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
レビューなし
