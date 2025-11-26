シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Lairn
Jun Teng Chen

Lairn

Jun Teng Chen
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 80%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
31 (68.88%)
損失トレード:
14 (31.11%)
ベストトレード:
306.79 UST
最悪のトレード:
-302.50 UST
総利益:
3 672.97 UST (223 409 pips)
総損失:
-1 270.45 UST (39 378 pips)
最大連続の勝ち:
9 (930.22 UST)
最大連続利益:
947.43 UST (8)
シャープレシオ:
0.45
取引アクティビティ:
85.79%
最大入金額:
8.32%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
6.85
長いトレード:
43 (95.56%)
短いトレード:
2 (4.44%)
プロフィットファクター:
2.89
期待されたペイオフ:
53.39 UST
平均利益:
118.48 UST
平均損失:
-90.75 UST
最大連続の負け:
3 (-86.68 UST)
最大連続損失:
-349.50 UST (2)
月間成長:
78.45%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
51.00 UST
最大の:
350.82 UST (8.49%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.48% (350.70 UST)
エクイティによる:
6.45% (266.50 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGUSD 13
XAUUSD+ 12
NAS100 8
USOUSD 5
DJ30 4
GBPJPY+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGUSD 945
XAUUSD+ 1.3K
NAS100 296
USOUSD -224
DJ30 142
GBPJPY+ 49
USDJPY+ -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGUSD 26K
XAUUSD+ 22K
NAS100 61K
USOUSD -3.4K
DJ30 78K
GBPJPY+ 751
USDJPY+ -385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +306.79 UST
最悪のトレード: -303 UST
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +930.22 UST
最大連続損失: -86.68 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
レビューなし
2025.12.28 05:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
