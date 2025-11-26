信号部分
Lairn

Jun Teng Chen
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 80%
Bybit-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
31 (68.88%)
亏损交易:
14 (31.11%)
最好交易:
306.79 UST
最差交易:
-302.50 UST
毛利:
3 672.97 UST (223 409 pips)
毛利亏损:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
最大连续赢利:
9 (930.22 UST)
最大连续盈利:
947.43 UST (8)
夏普比率:
0.45
交易活动:
84.79%
最大入金加载:
8.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.85
长期交易:
43 (95.56%)
短期交易:
2 (4.44%)
利润因子:
2.89
预期回报:
53.40 UST
平均利润:
118.48 UST
平均损失:
-90.72 UST
最大连续失误:
3 (-86.68 UST)
最大连续亏损:
-349.50 UST (2)
每月增长:
80.12%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
51.00 UST
最大值:
350.82 UST (8.49%)
相对跌幅:
结余:
8.48% (350.70 UST)
净值:
6.45% (266.50 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAGUSD 13
XAUUSD+ 12
NAS100 8
USOUSD 5
DJ30 4
GBPJPY+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAGUSD 945
XAUUSD+ 1.3K
NAS100 296
USOUSD -224
DJ30 142
GBPJPY+ 49
USDJPY+ -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAGUSD 26K
XAUUSD+ 22K
NAS100 61K
USOUSD -3.4K
DJ30 78K
GBPJPY+ 751
USDJPY+ -385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +306.79 UST
最差交易: -303 UST
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +930.22 UST
最大连续亏损: -86.68 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Bybit-Live
1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
没有评论
2025.12.28 05:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Lairn
每月30 USD
80%
0
0
USD
5.4K
UST
5
88%
45
68%
85%
2.89
53.40
UST
8%
1:500
