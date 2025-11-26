- 成长
交易:
45
盈利交易:
31 (68.88%)
亏损交易:
14 (31.11%)
最好交易:
306.79 UST
最差交易:
-302.50 UST
毛利:
3 672.97 UST (223 409 pips)
毛利亏损:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
最大连续赢利:
9 (930.22 UST)
最大连续盈利:
947.43 UST (8)
夏普比率:
0.45
交易活动:
84.79%
最大入金加载:
8.32%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一天
采收率:
6.85
长期交易:
43 (95.56%)
短期交易:
2 (4.44%)
利润因子:
2.89
预期回报:
53.40 UST
平均利润:
118.48 UST
平均损失:
-90.72 UST
最大连续失误:
3 (-86.68 UST)
最大连续亏损:
-349.50 UST (2)
每月增长:
80.12%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
51.00 UST
最大值:
350.82 UST (8.49%)
相对跌幅:
结余:
8.48% (350.70 UST)
净值:
6.45% (266.50 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|XAUUSD+
|12
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGUSD
|945
|XAUUSD+
|1.3K
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|142
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGUSD
|26K
|XAUUSD+
|22K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|78K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
- 入金加载
- 提取
最好交易: +306.79 UST
最差交易: -303 UST
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +930.22 UST
最大连续亏损: -86.68 UST
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
