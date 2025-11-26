- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
31 (68.88%)
Transacciones Irrentables:
14 (31.11%)
Mejor transacción:
306.79 UST
Peor transacción:
-302.50 UST
Beneficio Bruto:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (930.22 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
947.43 UST (8)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
85.79%
Carga máxima del depósito:
8.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.85
Transacciones Largas:
43 (95.56%)
Transacciones Cortas:
2 (4.44%)
Factor de Beneficio:
2.89
Beneficio Esperado:
53.40 UST
Beneficio medio:
118.48 UST
Pérdidas medias:
-90.72 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-86.68 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-349.50 UST (2)
Crecimiento al mes:
80.12%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.00 UST
Máxima:
350.82 UST (8.49%)
Reducción relativa:
De balance:
8.48% (350.70 UST)
De fondos:
6.45% (266.50 UST)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|XAUUSD+
|12
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAGUSD
|945
|XAUUSD+
|1.3K
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|142
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAGUSD
|26K
|XAUUSD+
|22K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|78K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +306.79 UST
Peor transacción: -303 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +930.22 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -86.68 UST
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
80%
0
0
USD
USD
5.4K
UST
UST
5
88%
45
68%
86%
2.89
53.40
UST
UST
8%
1:500