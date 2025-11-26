SeñalesSecciones
Jun Teng Chen

Lairn

Jun Teng Chen
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 80%
Bybit-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
31 (68.88%)
Transacciones Irrentables:
14 (31.11%)
Mejor transacción:
306.79 UST
Peor transacción:
-302.50 UST
Beneficio Bruto:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (930.22 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
947.43 UST (8)
Ratio de Sharpe:
0.45
Actividad comercial:
85.79%
Carga máxima del depósito:
8.32%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
6.85
Transacciones Largas:
43 (95.56%)
Transacciones Cortas:
2 (4.44%)
Factor de Beneficio:
2.89
Beneficio Esperado:
53.40 UST
Beneficio medio:
118.48 UST
Pérdidas medias:
-90.72 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-86.68 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-349.50 UST (2)
Crecimiento al mes:
80.12%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
51.00 UST
Máxima:
350.82 UST (8.49%)
Reducción relativa:
De balance:
8.48% (350.70 UST)
De fondos:
6.45% (266.50 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAGUSD 13
XAUUSD+ 12
NAS100 8
USOUSD 5
DJ30 4
GBPJPY+ 2
USDJPY+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAGUSD 945
XAUUSD+ 1.3K
NAS100 296
USOUSD -224
DJ30 142
GBPJPY+ 49
USDJPY+ -71
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAGUSD 26K
XAUUSD+ 22K
NAS100 61K
USOUSD -3.4K
DJ30 78K
GBPJPY+ 751
USDJPY+ -385
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +306.79 UST
Peor transacción: -303 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +930.22 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -86.68 UST

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Bybit-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
No hay comentarios
2025.12.28 05:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 14:01
Share of trading days is too low
2025.11.27 14:01
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 08:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 08:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 08:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
