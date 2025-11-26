- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
31 (68.88%)
Negociações com perda:
14 (31.11%)
Melhor negociação:
306.79 UST
Pior negociação:
-302.50 UST
Lucro bruto:
3 672.97 UST (223 409 pips)
Perda bruta:
-1 270.03 UST (39 378 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (930.22 UST)
Máximo lucro consecutivo:
947.43 UST (8)
Índice de Sharpe:
0.45
Atividade de negociação:
85.79%
Depósito máximo carregado:
8.32%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
6.85
Negociações longas:
43 (95.56%)
Negociações curtas:
2 (4.44%)
Fator de lucro:
2.89
Valor esperado:
53.40 UST
Lucro médio:
118.48 UST
Perda média:
-90.72 UST
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-86.68 UST)
Máxima perda consecutiva:
-349.50 UST (2)
Crescimento mensal:
80.12%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
51.00 UST
Máximo:
350.82 UST (8.49%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.48% (350.70 UST)
Pelo Capital Líquido:
6.45% (266.50 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAGUSD
|13
|XAUUSD+
|12
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|4
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAGUSD
|945
|XAUUSD+
|1.3K
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|142
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAGUSD
|26K
|XAUUSD+
|22K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|78K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +306.79 UST
Pior negociação: -303 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +930.22 UST
Máxima perda consecutiva: -86.68 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|1.36 × 22
EA自動交易 全自動回徹控制在25% 全市場交易品種
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
80%
0
0
USD
USD
5.4K
UST
UST
5
88%
45
68%
86%
2.89
53.40
UST
UST
8%
1:500