트레이드:
50
이익 거래:
34 (68.00%)
손실 거래:
16 (32.00%)
최고의 거래:
306.79 UST
최악의 거래:
-302.50 UST
총 수익:
3 996.99 UST (255 367 pips)
총 손실:
-1 657.61 UST (43 858 pips)
연속 최대 이익:
9 (930.22 UST)
연속 최대 이익:
947.43 UST (8)
샤프 비율:
0.40
거래 활동:
87.80%
최대 입금량:
8.32%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
6.07
롱(주식매수):
48 (96.00%)
숏(주식차입매도):
2 (4.00%)
수익 요인:
2.41
기대수익:
46.79 UST
평균 이익:
117.56 UST
평균 손실:
-103.60 UST
연속 최대 손실:
3 (-86.68 UST)
연속 최대 손실:
-384.22 UST (2)
월별 성장률:
36.81%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
51.00 UST
최대한의:
385.36 UST (6.84%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.48% (350.70 UST)
자본금별:
6.45% (266.50 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|15
|XAGUSD
|14
|NAS100
|8
|USOUSD
|5
|DJ30
|5
|GBPJPY+
|2
|USDJPY+
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|1.1K
|XAGUSD
|954
|NAS100
|296
|USOUSD
|-224
|DJ30
|227
|GBPJPY+
|49
|USDJPY+
|-71
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|21K
|XAGUSD
|26K
|NAS100
|61K
|USOUSD
|-3.4K
|DJ30
|106K
|GBPJPY+
|751
|USDJPY+
|-385
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
