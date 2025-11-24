СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Enduro Trader
Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 36%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
109 (90.83%)
Убыточных трейдов:
11 (9.17%)
Лучший трейд:
5.26 USD
Худший трейд:
-16.96 USD
Общая прибыль:
140.57 USD (20 022 pips)
Общий убыток:
-59.38 USD (6 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (44.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.66 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.97%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
55 (45.83%)
Коротких трейдов:
65 (54.17%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-5.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.96 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.25%
Годовой прогноз:
-39.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
35.21 USD (6.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.93% (35.21 USD)
По эквити:
14.66% (73.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 14
EURNZD 13
EURCAD 13
EURAUD 11
NZDCAD 11
EURCHF 10
EURGBP 9
GBPCAD 8
AUDUSD 7
AUDSGD 6
USDCHF 5
GBPCHF 4
GBPUSD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 16
EURNZD -2
EURCAD 17
EURAUD 21
NZDCAD 5
EURCHF -10
EURGBP 7
GBPCAD 9
AUDUSD 4
AUDSGD 5
USDCHF -4
GBPCHF 3
GBPUSD 8
CADCHF 0
NZDUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 2.5K
EURNZD 53
EURCAD 2.5K
EURAUD 3.4K
NZDCAD 856
EURCHF -156
EURGBP 603
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 481
AUDSGD 758
USDCHF -160
GBPCHF 270
GBPUSD 812
CADCHF 76
NZDUSD 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.26 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +44.66 USD
Макс. убыток в серии: -14.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Нет отзывов
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.