- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
109 (90.83%)
Убыточных трейдов:
11 (9.17%)
Лучший трейд:
5.26 USD
Худший трейд:
-16.96 USD
Общая прибыль:
140.57 USD (20 022 pips)
Общий убыток:
-59.38 USD (6 409 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (44.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.66 USD (32)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.97%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.31
Длинных трейдов:
55 (45.83%)
Коротких трейдов:
65 (54.17%)
Профит фактор:
2.37
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
1.29 USD
Средний убыток:
-5.40 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-16.96 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.25%
Годовой прогноз:
-39.38%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
35.21 USD (6.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.93% (35.21 USD)
По эквити:
14.66% (73.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|EURNZD
|13
|EURCAD
|13
|EURAUD
|11
|NZDCAD
|11
|EURCHF
|10
|EURGBP
|9
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDSGD
|6
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|4
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|16
|EURNZD
|-2
|EURCAD
|17
|EURAUD
|21
|NZDCAD
|5
|EURCHF
|-10
|EURGBP
|7
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|4
|AUDSGD
|5
|USDCHF
|-4
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|8
|CADCHF
|0
|NZDUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|2.5K
|EURNZD
|53
|EURCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.4K
|NZDCAD
|856
|EURCHF
|-156
|EURGBP
|603
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|481
|AUDSGD
|758
|USDCHF
|-160
|GBPCHF
|270
|GBPUSD
|812
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.26 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 32
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +44.66 USD
Макс. убыток в серии: -14.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
483
USD
USD
10
100%
120
90%
100%
2.36
0.68
USD
USD
15%
1:500