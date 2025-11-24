SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Enduro Trader
Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
74 (94.87%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (5.13%)
En iyi işlem:
5.26 USD
En kötü işlem:
-0.22 USD
Brüt kâr:
102.37 USD (14 564 pips)
Brüt zarar:
-3.66 USD (4 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (44.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.66 USD (32)
Sharpe oranı:
1.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
246.77
Alış işlemleri:
37 (47.44%)
Satış işlemleri:
41 (52.56%)
Kâr faktörü:
27.97
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
1.38 USD
Ortalama zarar:
-0.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.22 USD (1)
Aylık büyüme:
32.87%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
0.40 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
5.29% (26.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 10
EURNZD 10
EURAUD 7
AUDUSD 6
EURCHF 6
EURCAD 6
EURGBP 6
NZDCAD 6
GBPCAD 5
AUDSGD 4
GBPCHF 3
NZDUSD 3
GBPUSD 2
USDCHF 2
CADCHF 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 12
EURNZD 27
EURAUD 15
AUDUSD 4
EURCHF 5
EURCAD 7
EURGBP 6
NZDCAD 2
GBPCAD 3
AUDSGD 4
GBPCHF 1
NZDUSD 3
GBPUSD 8
USDCHF 2
CADCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 1.8K
EURNZD 5K
EURAUD 2.5K
AUDUSD 467
EURCHF 459
EURCAD 1.1K
EURGBP 447
NZDCAD 293
GBPCAD 433
AUDSGD 611
GBPCHF 151
NZDUSD 300
GBPUSD 796
USDCHF 162
CADCHF 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.26 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Enduro Trader
Ayda 999 USD
0%
0
0
USD
501
USD
10
100%
78
94%
100%
27.96
1.27
USD
5%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.