- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
74 (94.87%)
Loss Trade:
4 (5.13%)
Best Trade:
5.26 USD
Worst Trade:
-0.22 USD
Profitto lordo:
102.37 USD (14 564 pips)
Perdita lorda:
-3.66 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (44.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.66 USD (32)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
246.77
Long Trade:
37 (47.44%)
Short Trade:
41 (52.56%)
Fattore di profitto:
27.97
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
1.38 USD
Perdita media:
-0.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 USD (1)
Crescita mensile:
32.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.40 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.47% (27.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|EURNZD
|10
|EURAUD
|7
|AUDUSD
|6
|EURCHF
|6
|EURCAD
|6
|EURGBP
|6
|NZDCAD
|6
|GBPCAD
|5
|AUDSGD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCHF
|2
|CADCHF
|2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|12
|EURNZD
|27
|EURAUD
|15
|AUDUSD
|4
|EURCHF
|5
|EURCAD
|7
|EURGBP
|6
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|3
|AUDSGD
|4
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|3
|GBPUSD
|8
|USDCHF
|2
|CADCHF
|0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|1.8K
|EURNZD
|5K
|EURAUD
|2.5K
|AUDUSD
|467
|EURCHF
|459
|EURCAD
|1.1K
|EURGBP
|447
|NZDCAD
|293
|GBPCAD
|433
|AUDSGD
|611
|GBPCHF
|151
|NZDUSD
|300
|GBPUSD
|796
|USDCHF
|162
|CADCHF
|74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
0%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
10
100%
78
94%
100%
27.96
1.27
USD
USD
5%
1:500