Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
0%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
74 (94.87%)
Loss Trade:
4 (5.13%)
Best Trade:
5.26 USD
Worst Trade:
-0.22 USD
Profitto lordo:
102.37 USD (14 564 pips)
Perdita lorda:
-3.66 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (44.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.66 USD (32)
Indice di Sharpe:
1.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.95%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
246.77
Long Trade:
37 (47.44%)
Short Trade:
41 (52.56%)
Fattore di profitto:
27.97
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
1.38 USD
Perdita media:
-0.92 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.22 USD (1)
Crescita mensile:
32.87%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
0.40 USD (0.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
5.47% (27.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 10
EURNZD 10
EURAUD 7
AUDUSD 6
EURCHF 6
EURCAD 6
EURGBP 6
NZDCAD 6
GBPCAD 5
AUDSGD 4
GBPCHF 3
NZDUSD 3
GBPUSD 2
USDCHF 2
CADCHF 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 12
EURNZD 27
EURAUD 15
AUDUSD 4
EURCHF 5
EURCAD 7
EURGBP 6
NZDCAD 2
GBPCAD 3
AUDSGD 4
GBPCHF 1
NZDUSD 3
GBPUSD 8
USDCHF 2
CADCHF 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.8K
EURNZD 5K
EURAUD 2.5K
AUDUSD 467
EURCHF 459
EURCAD 1.1K
EURGBP 447
NZDCAD 293
GBPCAD 433
AUDSGD 611
GBPCHF 151
NZDUSD 300
GBPUSD 796
USDCHF 162
CADCHF 74
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5.26 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.66 USD
Massima perdita consecutiva: -0.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Non ci sono recensioni
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
