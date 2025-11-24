SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Enduro Trader
Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
113 (90.40%)
Verlusttrades:
12 (9.60%)
Bester Trade:
5.26 USD
Schlechtester Trade:
-16.96 USD
Bruttoprofit:
143.56 USD (20 457 pips)
Bruttoverlust:
-59.62 USD (6 409 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (44.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.66 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.97%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.38
Long-Positionen:
60 (48.00%)
Short-Positionen:
65 (52.00%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.96 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-3.82%
Jahresprognose:
-46.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.20 USD
Maximaler:
35.21 USD (6.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.93% (35.21 USD)
Kapital:
14.66% (73.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 15
AUDCAD 14
EURCAD 14
EURAUD 12
EURCHF 11
NZDCAD 11
EURGBP 9
GBPCAD 8
AUDUSD 7
AUDSGD 6
USDCHF 5
GBPCHF 4
GBPUSD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD -2
AUDCAD 16
EURCAD 18
EURAUD 21
EURCHF -8
NZDCAD 5
EURGBP 7
GBPCAD 9
AUDUSD 4
AUDSGD 5
USDCHF -4
GBPCHF 3
GBPUSD 8
CADCHF 0
NZDUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD 148
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.7K
EURAUD 3.4K
EURCHF -44
NZDCAD 856
EURGBP 603
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 481
AUDSGD 758
USDCHF -160
GBPCHF 270
GBPUSD 812
CADCHF 76
NZDUSD 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.26 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
