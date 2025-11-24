- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
125
Gewinntrades:
113 (90.40%)
Verlusttrades:
12 (9.60%)
Bester Trade:
5.26 USD
Schlechtester Trade:
-16.96 USD
Bruttoprofit:
143.56 USD (20 457 pips)
Bruttoverlust:
-59.62 USD (6 409 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (44.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
44.66 USD (32)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.97%
Letzter Trade:
25 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.38
Long-Positionen:
60 (48.00%)
Short-Positionen:
65 (52.00%)
Profit-Faktor:
2.41
Mathematische Gewinnerwartung:
0.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.27 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.97 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-14.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-16.96 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-3.82%
Jahresprognose:
-46.32%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.20 USD
Maximaler:
35.21 USD (6.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.93% (35.21 USD)
Kapital:
14.66% (73.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURNZD
|15
|AUDCAD
|14
|EURCAD
|14
|EURAUD
|12
|EURCHF
|11
|NZDCAD
|11
|EURGBP
|9
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDSGD
|6
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|4
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURNZD
|-2
|AUDCAD
|16
|EURCAD
|18
|EURAUD
|21
|EURCHF
|-8
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|7
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|4
|AUDSGD
|5
|USDCHF
|-4
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|8
|CADCHF
|0
|NZDUSD
|3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURNZD
|148
|AUDCAD
|2.5K
|EURCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.4K
|EURCHF
|-44
|NZDCAD
|856
|EURGBP
|603
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|481
|AUDSGD
|758
|USDCHF
|-160
|GBPCHF
|270
|GBPUSD
|812
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.26 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 32
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +44.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
37%
0
0
USD
USD
486
USD
USD
10
100%
125
90%
100%
2.40
0.67
USD
USD
15%
1:500