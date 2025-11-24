シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Enduro Trader
Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 36%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
112 (91.05%)
損失トレード:
11 (8.94%)
ベストトレード:
5.26 USD
最悪のトレード:
-16.96 USD
総利益:
142.15 USD (20 229 pips)
総損失:
-59.42 USD (6 409 pips)
最大連続の勝ち:
32 (44.66 USD)
最大連続利益:
44.66 USD (32)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
58 (47.15%)
短いトレード:
65 (52.85%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-5.40 USD
最大連続の負け:
2 (-14.82 USD)
最大連続損失:
-16.96 USD (1)
月間成長:
-3.47%
年間予想:
-42.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
35.21 USD (6.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.93% (35.21 USD)
エクイティによる:
14.66% (73.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD 15
AUDCAD 14
EURCAD 13
EURAUD 11
EURCHF 11
NZDCAD 11
EURGBP 9
GBPCAD 8
AUDUSD 7
AUDSGD 6
USDCHF 5
GBPCHF 4
GBPUSD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD -2
AUDCAD 16
EURCAD 17
EURAUD 21
EURCHF -8
NZDCAD 5
EURGBP 7
GBPCAD 9
AUDUSD 4
AUDSGD 5
USDCHF -4
GBPCHF 3
GBPUSD 8
CADCHF 0
NZDUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD 148
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.5K
EURAUD 3.4K
EURCHF -44
NZDCAD 856
EURGBP 603
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 481
AUDSGD 758
USDCHF -160
GBPCHF 270
GBPUSD 812
CADCHF 76
NZDUSD 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.26 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +44.66 USD
最大連続損失: -14.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
レビューなし
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
コピー

