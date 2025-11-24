- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
123
利益トレード:
112 (91.05%)
損失トレード:
11 (8.94%)
ベストトレード:
5.26 USD
最悪のトレード:
-16.96 USD
総利益:
142.15 USD (20 229 pips)
総損失:
-59.42 USD (6 409 pips)
最大連続の勝ち:
32 (44.66 USD)
最大連続利益:
44.66 USD (32)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.35
長いトレード:
58 (47.15%)
短いトレード:
65 (52.85%)
プロフィットファクター:
2.39
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
1.27 USD
平均損失:
-5.40 USD
最大連続の負け:
2 (-14.82 USD)
最大連続損失:
-16.96 USD (1)
月間成長:
-3.47%
年間予想:
-42.08%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
35.21 USD (6.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.93% (35.21 USD)
エクイティによる:
14.66% (73.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|15
|AUDCAD
|14
|EURCAD
|13
|EURAUD
|11
|EURCHF
|11
|NZDCAD
|11
|EURGBP
|9
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDSGD
|6
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|4
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|-2
|AUDCAD
|16
|EURCAD
|17
|EURAUD
|21
|EURCHF
|-8
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|7
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|4
|AUDSGD
|5
|USDCHF
|-4
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|8
|CADCHF
|0
|NZDUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|148
|AUDCAD
|2.5K
|EURCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.4K
|EURCHF
|-44
|NZDCAD
|856
|EURGBP
|603
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|481
|AUDSGD
|758
|USDCHF
|-160
|GBPCHF
|270
|GBPUSD
|812
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.26 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 32
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +44.66 USD
最大連続損失: -14.82 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
36%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
10
100%
123
91%
100%
2.39
0.67
USD
USD
15%
1:500