- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
112 (91.05%)
Transacciones Irrentables:
11 (8.94%)
Mejor transacción:
5.26 USD
Peor transacción:
-16.96 USD
Beneficio Bruto:
142.15 USD (20 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.42 USD (6 409 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (44.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.66 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.97%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
58 (47.15%)
Transacciones Cortas:
65 (52.85%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-5.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-14.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
-3.47%
Pronóstico anual:
-42.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
35.21 USD (6.96%)
Reducción relativa:
De balance:
6.93% (35.21 USD)
De fondos:
14.66% (73.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURNZD
|15
|AUDCAD
|14
|EURCAD
|13
|EURAUD
|11
|EURCHF
|11
|NZDCAD
|11
|EURGBP
|9
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDSGD
|6
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|4
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURNZD
|-2
|AUDCAD
|16
|EURCAD
|17
|EURAUD
|21
|EURCHF
|-8
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|7
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|4
|AUDSGD
|5
|USDCHF
|-4
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|8
|CADCHF
|0
|NZDUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURNZD
|148
|AUDCAD
|2.5K
|EURCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.4K
|EURCHF
|-44
|NZDCAD
|856
|EURGBP
|603
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|481
|AUDSGD
|758
|USDCHF
|-160
|GBPCHF
|270
|GBPUSD
|812
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5.26 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +44.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.90 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
36%
0
0
USD
USD
485
USD
USD
10
100%
123
91%
100%
2.39
0.67
USD
USD
15%
1:500