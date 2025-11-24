SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Enduro Trader
Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 36%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
123
Transacciones Rentables:
112 (91.05%)
Transacciones Irrentables:
11 (8.94%)
Mejor transacción:
5.26 USD
Peor transacción:
-16.96 USD
Beneficio Bruto:
142.15 USD (20 229 pips)
Pérdidas Brutas:
-59.42 USD (6 409 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (44.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.66 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.97%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
58 (47.15%)
Transacciones Cortas:
65 (52.85%)
Factor de Beneficio:
2.39
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
1.27 USD
Pérdidas medias:
-5.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-14.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-16.96 USD (1)
Crecimiento al mes:
-3.47%
Pronóstico anual:
-42.08%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
35.21 USD (6.96%)
Reducción relativa:
De balance:
6.93% (35.21 USD)
De fondos:
14.66% (73.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 15
AUDCAD 14
EURCAD 13
EURAUD 11
EURCHF 11
NZDCAD 11
EURGBP 9
GBPCAD 8
AUDUSD 7
AUDSGD 6
USDCHF 5
GBPCHF 4
GBPUSD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD -2
AUDCAD 16
EURCAD 17
EURAUD 21
EURCHF -8
NZDCAD 5
EURGBP 7
GBPCAD 9
AUDUSD 4
AUDSGD 5
USDCHF -4
GBPCHF 3
GBPUSD 8
CADCHF 0
NZDUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 148
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.5K
EURAUD 3.4K
EURCHF -44
NZDCAD 856
EURGBP 603
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 481
AUDSGD 758
USDCHF -160
GBPCHF 270
GBPUSD 812
CADCHF 76
NZDUSD 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.26 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 32
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +44.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
No hay comentarios
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
