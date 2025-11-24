SinaisSeções
Bright Horizon Media s. r. o.

Enduro Trader

Bright Horizon Media s. r. o.
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 36%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
123
Negociações com lucro:
112 (91.05%)
Negociações com perda:
11 (8.94%)
Melhor negociação:
5.26 USD
Pior negociação:
-16.96 USD
Lucro bruto:
142.15 USD (20 229 pips)
Perda bruta:
-59.42 USD (6 409 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (44.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.66 USD (32)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.97%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.35
Negociações longas:
58 (47.15%)
Negociações curtas:
65 (52.85%)
Fator de lucro:
2.39
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
1.27 USD
Perda média:
-5.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-16.96 USD (1)
Crescimento mensal:
-3.47%
Previsão anual:
-42.08%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
35.21 USD (6.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.93% (35.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.66% (73.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD 15
AUDCAD 14
EURCAD 13
EURAUD 11
EURCHF 11
NZDCAD 11
EURGBP 9
GBPCAD 8
AUDUSD 7
AUDSGD 6
USDCHF 5
GBPCHF 4
GBPUSD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD -2
AUDCAD 16
EURCAD 17
EURAUD 21
EURCHF -8
NZDCAD 5
EURGBP 7
GBPCAD 9
AUDUSD 4
AUDSGD 5
USDCHF -4
GBPCHF 3
GBPUSD 8
CADCHF 0
NZDUSD 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD 148
AUDCAD 2.5K
EURCAD 2.5K
EURAUD 3.4K
EURCHF -44
NZDCAD 856
EURGBP 603
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 481
AUDSGD 758
USDCHF -160
GBPCHF 270
GBPUSD 812
CADCHF 76
NZDUSD 300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +5.26 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 32
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +44.66 USD
Máxima perda consecutiva: -14.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Sem comentários
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
