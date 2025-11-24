- 成长
交易:
122
盈利交易:
111 (90.98%)
亏损交易:
11 (9.02%)
最好交易:
5.26 USD
最差交易:
-16.96 USD
毛利:
142.03 USD (20 178 pips)
毛利亏损:
-59.42 USD (6 409 pips)
最大连续赢利:
32 (44.66 USD)
最大连续盈利:
44.66 USD (32)
夏普比率:
0.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.97%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.35
长期交易:
57 (46.72%)
短期交易:
65 (53.28%)
利润因子:
2.39
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-5.40 USD
最大连续失误:
2 (-14.82 USD)
最大连续亏损:
-16.96 USD (1)
每月增长:
-2.97%
年度预测:
-36.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
35.21 USD (6.96%)
相对跌幅:
结余:
6.93% (35.21 USD)
净值:
14.66% (73.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|14
|EURNZD
|14
|EURCAD
|13
|EURAUD
|11
|EURCHF
|11
|NZDCAD
|11
|EURGBP
|9
|GBPCAD
|8
|AUDUSD
|7
|AUDSGD
|6
|USDCHF
|5
|GBPCHF
|4
|GBPUSD
|3
|CADCHF
|3
|NZDUSD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|16
|EURNZD
|-2
|EURCAD
|17
|EURAUD
|21
|EURCHF
|-8
|NZDCAD
|5
|EURGBP
|7
|GBPCAD
|9
|AUDUSD
|4
|AUDSGD
|5
|USDCHF
|-4
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|8
|CADCHF
|0
|NZDUSD
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|2.5K
|EURNZD
|97
|EURCAD
|2.5K
|EURAUD
|3.4K
|EURCHF
|-44
|NZDCAD
|856
|EURGBP
|603
|GBPCAD
|1.4K
|AUDUSD
|481
|AUDSGD
|758
|USDCHF
|-160
|GBPCHF
|270
|GBPUSD
|812
|CADCHF
|76
|NZDUSD
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.26 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.66 USD
最大连续亏损: -14.82 USD
