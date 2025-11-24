信号部分
Enduro Trader

0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 36%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
122
盈利交易:
111 (90.98%)
亏损交易:
11 (9.02%)
最好交易:
5.26 USD
最差交易:
-16.96 USD
毛利:
142.03 USD (20 178 pips)
毛利亏损:
-59.42 USD (6 409 pips)
最大连续赢利:
32 (44.66 USD)
最大连续盈利:
44.66 USD (32)
夏普比率:
0.29
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.97%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.35
长期交易:
57 (46.72%)
短期交易:
65 (53.28%)
利润因子:
2.39
预期回报:
0.68 USD
平均利润:
1.28 USD
平均损失:
-5.40 USD
最大连续失误:
2 (-14.82 USD)
最大连续亏损:
-16.96 USD (1)
每月增长:
-2.97%
年度预测:
-36.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
35.21 USD (6.96%)
相对跌幅:
结余:
6.93% (35.21 USD)
净值:
14.66% (73.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 14
EURNZD 14
EURCAD 13
EURAUD 11
EURCHF 11
NZDCAD 11
EURGBP 9
GBPCAD 8
AUDUSD 7
AUDSGD 6
USDCHF 5
GBPCHF 4
GBPUSD 3
CADCHF 3
NZDUSD 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 16
EURNZD -2
EURCAD 17
EURAUD 21
EURCHF -8
NZDCAD 5
EURGBP 7
GBPCAD 9
AUDUSD 4
AUDSGD 5
USDCHF -4
GBPCHF 3
GBPUSD 8
CADCHF 0
NZDUSD 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 2.5K
EURNZD 97
EURCAD 2.5K
EURAUD 3.4K
EURCHF -44
NZDCAD 856
EURGBP 603
GBPCAD 1.4K
AUDUSD 481
AUDSGD 758
USDCHF -160
GBPCHF 270
GBPUSD 812
CADCHF 76
NZDUSD 300
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.26 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 32
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +44.66 USD
最大连续亏损: -14.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
没有评论
2025.11.24 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
