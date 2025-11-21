СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Testing Silver A
Timofey Panteleev

Testing Silver A

Timofey Panteleev
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 499 USD в месяц
прирост с 2025 30%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
52 (62.65%)
Убыточных трейдов:
31 (37.35%)
Лучший трейд:
3 462.14 RUB
Худший трейд:
-2 740.00 RUB
Общая прибыль:
27 551.79 RUB (23 572 pips)
Общий убыток:
-19 404.93 RUB (14 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5 547.87 RUB)
Макс. прибыль в серии:
5 547.87 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
61.01%
Макс. загрузка депозита:
99.62%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
38 (45.78%)
Коротких трейдов:
45 (54.22%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
98.15 RUB
Средняя прибыль:
529.84 RUB
Средний убыток:
-625.97 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 218.72 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 218.72 RUB (5)
Прирост в месяц:
21.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
706.07 RUB
Максимальная:
4 597.90 RUB (10.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.56% (4 597.90 RUB)
По эквити:
18.85% (5 452.21 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYrfd 30
AUDUSDrfd 27
XAUUSDrfd 12
NZDUSDrfd 6
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYrfd -22
AUDUSDrfd 30
XAUUSDrfd 155
NZDUSDrfd -42
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYrfd -2.6K
AUDUSDrfd 648
XAUUSDrfd 12K
NZDUSDrfd -1.3K
EURUSDrfd 262
GBPUSDrfd 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 462.14 RUB
Худший трейд: -2 740 RUB
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +5 547.87 RUB
Макс. убыток в серии: -4 218.72 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
