Всего трейдов:
83
Прибыльных трейдов:
52 (62.65%)
Убыточных трейдов:
31 (37.35%)
Лучший трейд:
3 462.14 RUB
Худший трейд:
-2 740.00 RUB
Общая прибыль:
27 551.79 RUB (23 572 pips)
Общий убыток:
-19 404.93 RUB (14 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (5 547.87 RUB)
Макс. прибыль в серии:
5 547.87 RUB (6)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
61.01%
Макс. загрузка депозита:
99.62%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.77
Длинных трейдов:
38 (45.78%)
Коротких трейдов:
45 (54.22%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
98.15 RUB
Средняя прибыль:
529.84 RUB
Средний убыток:
-625.97 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 218.72 RUB)
Макс. убыток в серии:
-4 218.72 RUB (5)
Прирост в месяц:
21.69%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
706.07 RUB
Максимальная:
4 597.90 RUB (10.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.56% (4 597.90 RUB)
По эквити:
18.85% (5 452.21 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|30
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|12
|NZDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYrfd
|-22
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|155
|NZDUSDrfd
|-42
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYrfd
|-2.6K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.3K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
