Signaux / MetaTrader 5 / Testing Anna Sergeevna
Timofey Panteleev

Testing Anna Sergeevna

Timofey Panteleev
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
5 (50.00%)
Perte trades:
5 (50.00%)
Meilleure transaction:
1 294.26 RUB
Pire transaction:
-437.08 RUB
Bénéfice brut:
3 174.32 RUB (3 005 pips)
Perte brute:
-1 143.15 RUB (1 339 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (2 612.55 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
2 612.55 RUB (4)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
14.23%
Charge de dépôt maximale:
46.26%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
7 (70.00%)
Courts trades:
3 (30.00%)
Facteur de profit:
2.78
Rendement attendu:
203.12 RUB
Bénéfice moyen:
634.86 RUB
Perte moyenne:
-228.63 RUB
Pertes consécutives maximales:
4 (-706.07 RUB)
Perte consécutive maximale:
-706.07 RUB (4)
Croissance mensuelle:
6.78%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
706.07 RUB
Maximal:
706.07 RUB (2.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.36% (706.07 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSDrfd 3
USDJPYrfd 3
NZDUSDrfd 2
XAUUSDrfd 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSDrfd 5
USDJPYrfd 4
NZDUSDrfd -7
XAUUSDrfd 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSDrfd -21
USDJPYrfd -407
NZDUSDrfd -330
XAUUSDrfd 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 294.26 RUB
Pire transaction: -437 RUB
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +2 612.55 RUB
Perte consécutive maximale: -706.07 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Testing Anna Sergeevna
99 USD par mois
7%
0
0
USD
32K
RUB
1
0%
10
50%
14%
2.77
203.12
RUB
2%
1:40
