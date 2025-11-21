- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
54 (62.06%)
Verlusttrades:
33 (37.93%)
Bester Trade:
3 462.14 RUB
Schlechtester Trade:
-2 740.00 RUB
Bruttoprofit:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
Bruttoverlust:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (5 547.87 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 547.87 RUB (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
63.13%
Max deposit load:
99.62%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.83
Long-Positionen:
39 (44.83%)
Short-Positionen:
48 (55.17%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
96.68 RUB
Durchschnittlicher Profit:
528.45 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-609.86 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 218.72 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 218.72 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
21.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
706.07 RUB
Maximaler:
4 597.90 RUB (10.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.56% (4 597.90 RUB)
Kapital:
18.85% (5 452.21 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|31
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|8
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPYrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|150
|NZDUSDrfd
|-38
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPYrfd
|-2.4K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 462.14 RUB
Schlechtester Trade: -2 740 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 547.87 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 218.72 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Keine Bewertungen