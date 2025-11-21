SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Testing Silver A
Timofey Panteleev

Testing Silver A

Timofey Panteleev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
87
Gewinntrades:
54 (62.06%)
Verlusttrades:
33 (37.93%)
Bester Trade:
3 462.14 RUB
Schlechtester Trade:
-2 740.00 RUB
Bruttoprofit:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
Bruttoverlust:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (5 547.87 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 547.87 RUB (6)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
63.13%
Max deposit load:
99.62%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.83
Long-Positionen:
39 (44.83%)
Short-Positionen:
48 (55.17%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
96.68 RUB
Durchschnittlicher Profit:
528.45 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-609.86 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 218.72 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 218.72 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
21.17%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
706.07 RUB
Maximaler:
4 597.90 RUB (10.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.56% (4 597.90 RUB)
Kapital:
18.85% (5 452.21 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYrfd 31
AUDUSDrfd 27
XAUUSDrfd 13
NZDUSDrfd 8
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYrfd -18
AUDUSDrfd 30
XAUUSDrfd 150
NZDUSDrfd -38
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYrfd -2.4K
AUDUSDrfd 648
XAUUSDrfd 12K
NZDUSDrfd -1.4K
EURUSDrfd 262
GBPUSDrfd 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 462.14 RUB
Schlechtester Trade: -2 740 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 547.87 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 218.72 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
