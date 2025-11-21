SinaisSeções
Timofey Panteleev

Testing Silver A

Timofey Panteleev
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
54 (62.06%)
Negociações com perda:
33 (37.93%)
Melhor negociação:
3 462.14 RUB
Pior negociação:
-2 740.00 RUB
Lucro bruto:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
Perda bruta:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5 547.87 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
5 547.87 RUB (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
63.13%
Depósito máximo carregado:
99.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
39 (44.83%)
Negociações curtas:
48 (55.17%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
96.68 RUB
Lucro médio:
528.45 RUB
Perda média:
-609.86 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 218.72 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 218.72 RUB (5)
Crescimento mensal:
21.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
706.07 RUB
Máximo:
4 597.90 RUB (10.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.56% (4 597.90 RUB)
Pelo Capital Líquido:
18.85% (5 452.21 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYrfd 31
AUDUSDrfd 27
XAUUSDrfd 13
NZDUSDrfd 8
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYrfd -18
AUDUSDrfd 30
XAUUSDrfd 150
NZDUSDrfd -38
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYrfd -2.4K
AUDUSDrfd 648
XAUUSDrfd 12K
NZDUSDrfd -1.4K
EURUSDrfd 262
GBPUSDrfd 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 462.14 RUB
Pior negociação: -2 740 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +5 547.87 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 218.72 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
