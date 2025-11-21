- Crescimento
Negociações:
87
Negociações com lucro:
54 (62.06%)
Negociações com perda:
33 (37.93%)
Melhor negociação:
3 462.14 RUB
Pior negociação:
-2 740.00 RUB
Lucro bruto:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
Perda bruta:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (5 547.87 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
5 547.87 RUB (6)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
63.13%
Depósito máximo carregado:
99.62%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
39 (44.83%)
Negociações curtas:
48 (55.17%)
Fator de lucro:
1.42
Valor esperado:
96.68 RUB
Lucro médio:
528.45 RUB
Perda média:
-609.86 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 218.72 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-4 218.72 RUB (5)
Crescimento mensal:
21.17%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
706.07 RUB
Máximo:
4 597.90 RUB (10.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.56% (4 597.90 RUB)
Pelo Capital Líquido:
18.85% (5 452.21 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|31
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|8
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|150
|NZDUSDrfd
|-38
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYrfd
|-2.4K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
