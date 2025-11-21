시그널섹션
Timofey Panteleev

Ann Silver by Timronik

Timofey Panteleev
0 리뷰
안정성
6
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
87
이익 거래:
54 (62.06%)
손실 거래:
33 (37.93%)
최고의 거래:
3 462.14 RUB
최악의 거래:
-2 740.00 RUB
총 수익:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
총 손실:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
연속 최대 이익:
6 (5 547.87 RUB)
연속 최대 이익:
5 547.87 RUB (6)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
63.13%
최대 입금량:
99.62%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
39 (44.83%)
숏(주식차입매도):
48 (55.17%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
96.68 RUB
평균 이익:
528.45 RUB
평균 손실:
-609.86 RUB
연속 최대 손실:
5 (-4 218.72 RUB)
연속 최대 손실:
-4 218.72 RUB (5)
월별 성장률:
1.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
706.07 RUB
최대한의:
4 597.90 RUB (10.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.56% (4 597.90 RUB)
자본금별:
18.85% (5 452.21 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYrfd 31
AUDUSDrfd 27
XAUUSDrfd 13
NZDUSDrfd 8
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYrfd -18
AUDUSDrfd 30
XAUUSDrfd 150
NZDUSDrfd -38
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYrfd -2.4K
AUDUSDrfd 648
XAUUSDrfd 12K
NZDUSDrfd -1.4K
EURUSDrfd 262
GBPUSDrfd 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 462.14 RUB
최악의 거래: -2 740 RUB
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5 547.87 RUB
연속 최대 손실: -4 218.72 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.02 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
