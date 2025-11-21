- 자본
트레이드:
87
이익 거래:
54 (62.06%)
손실 거래:
33 (37.93%)
최고의 거래:
3 462.14 RUB
최악의 거래:
-2 740.00 RUB
총 수익:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
총 손실:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
연속 최대 이익:
6 (5 547.87 RUB)
연속 최대 이익:
5 547.87 RUB (6)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
63.13%
최대 입금량:
99.62%
최근 거래:
12 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.83
롱(주식매수):
39 (44.83%)
숏(주식차입매도):
48 (55.17%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
96.68 RUB
평균 이익:
528.45 RUB
평균 손실:
-609.86 RUB
연속 최대 손실:
5 (-4 218.72 RUB)
연속 최대 손실:
-4 218.72 RUB (5)
월별 성장률:
1.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
706.07 RUB
최대한의:
4 597.90 RUB (10.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.56% (4 597.90 RUB)
자본금별:
18.85% (5 452.21 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|31
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|8
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|150
|NZDUSDrfd
|-38
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYrfd
|-2.4K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
