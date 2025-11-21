SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Testing Silver A
Timofey Panteleev

Testing Silver A

Timofey Panteleev
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
54 (62.06%)
Transacciones Irrentables:
33 (37.93%)
Mejor transacción:
3 462.14 RUB
Peor transacción:
-2 740.00 RUB
Beneficio Bruto:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (5 547.87 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
5 547.87 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
63.13%
Carga máxima del depósito:
99.62%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
39 (44.83%)
Transacciones Cortas:
48 (55.17%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
96.68 RUB
Beneficio medio:
528.45 RUB
Pérdidas medias:
-609.86 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 218.72 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 218.72 RUB (5)
Crecimiento al mes:
21.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
706.07 RUB
Máxima:
4 597.90 RUB (10.96%)
Reducción relativa:
De balance:
14.56% (4 597.90 RUB)
De fondos:
18.85% (5 452.21 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYrfd 31
AUDUSDrfd 27
XAUUSDrfd 13
NZDUSDrfd 8
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYrfd -18
AUDUSDrfd 30
XAUUSDrfd 150
NZDUSDrfd -38
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYrfd -2.4K
AUDUSDrfd 648
XAUUSDrfd 12K
NZDUSDrfd -1.4K
EURUSDrfd 262
GBPUSDrfd 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 462.14 RUB
Peor transacción: -2 740 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5 547.87 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 218.72 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada