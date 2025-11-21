- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
87
Transacciones Rentables:
54 (62.06%)
Transacciones Irrentables:
33 (37.93%)
Mejor transacción:
3 462.14 RUB
Peor transacción:
-2 740.00 RUB
Beneficio Bruto:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (5 547.87 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
5 547.87 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
63.13%
Carga máxima del depósito:
99.62%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
39 (44.83%)
Transacciones Cortas:
48 (55.17%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
96.68 RUB
Beneficio medio:
528.45 RUB
Pérdidas medias:
-609.86 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 218.72 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 218.72 RUB (5)
Crecimiento al mes:
21.17%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
706.07 RUB
Máxima:
4 597.90 RUB (10.96%)
Reducción relativa:
De balance:
14.56% (4 597.90 RUB)
De fondos:
18.85% (5 452.21 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|31
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|8
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|150
|NZDUSDrfd
|-38
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYrfd
|-2.4K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 462.14 RUB
Peor transacción: -2 740 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +5 547.87 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 218.72 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AlfaForexRU-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
