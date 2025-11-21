- 成长
交易:
83
盈利交易:
52 (62.65%)
亏损交易:
31 (37.35%)
最好交易:
3 462.14 RUB
最差交易:
-2 740.00 RUB
毛利:
27 551.79 RUB (23 572 pips)
毛利亏损:
-19 404.93 RUB (14 140 pips)
最大连续赢利:
6 (5 547.87 RUB)
最大连续盈利:
5 547.87 RUB (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
63.13%
最大入金加载:
99.62%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
29
平均持有时间:
14 小时
采收率:
1.77
长期交易:
38 (45.78%)
短期交易:
45 (54.22%)
利润因子:
1.42
预期回报:
98.15 RUB
平均利润:
529.84 RUB
平均损失:
-625.97 RUB
最大连续失误:
5 (-4 218.72 RUB)
最大连续亏损:
-4 218.72 RUB (5)
每月增长:
21.69%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
706.07 RUB
最大值:
4 597.90 RUB (10.96%)
相对跌幅:
结余:
14.56% (4 597.90 RUB)
净值:
18.85% (5 452.21 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|30
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|12
|NZDUSDrfd
|6
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYrfd
|-22
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|155
|NZDUSDrfd
|-42
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYrfd
|-2.6K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.3K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月499 USD
30%
0
0
USD
USD
28K
RUB
RUB
6
0%
83
62%
63%
1.41
98.15
RUB
RUB
19%
1:40