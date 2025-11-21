- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
54 (62.06%)
損失トレード:
33 (37.93%)
ベストトレード:
3 462.14 RUB
最悪のトレード:
-2 740.00 RUB
総利益:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
総損失:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
最大連続の勝ち:
6 (5 547.87 RUB)
最大連続利益:
5 547.87 RUB (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
63.13%
最大入金額:
99.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
39 (44.83%)
短いトレード:
48 (55.17%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
96.68 RUB
平均利益:
528.45 RUB
平均損失:
-609.86 RUB
最大連続の負け:
5 (-4 218.72 RUB)
最大連続損失:
-4 218.72 RUB (5)
月間成長:
21.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
706.07 RUB
最大の:
4 597.90 RUB (10.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.56% (4 597.90 RUB)
エクイティによる:
18.85% (5 452.21 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYrfd
|31
|AUDUSDrfd
|27
|XAUUSDrfd
|13
|NZDUSDrfd
|8
|EURUSDrfd
|4
|GBPUSDrfd
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYrfd
|-18
|AUDUSDrfd
|30
|XAUUSDrfd
|150
|NZDUSDrfd
|-38
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYrfd
|-2.4K
|AUDUSDrfd
|648
|XAUUSDrfd
|12K
|NZDUSDrfd
|-1.4K
|EURUSDrfd
|262
|GBPUSDrfd
|392
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
