Timofey Panteleev

Testing Silver A

Timofey Panteleev
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 31%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
87
利益トレード:
54 (62.06%)
損失トレード:
33 (37.93%)
ベストトレード:
3 462.14 RUB
最悪のトレード:
-2 740.00 RUB
総利益:
28 536.31 RUB (23 883 pips)
総損失:
-20 125.49 RUB (14 765 pips)
最大連続の勝ち:
6 (5 547.87 RUB)
最大連続利益:
5 547.87 RUB (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
63.13%
最大入金額:
99.62%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
39 (44.83%)
短いトレード:
48 (55.17%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
96.68 RUB
平均利益:
528.45 RUB
平均損失:
-609.86 RUB
最大連続の負け:
5 (-4 218.72 RUB)
最大連続損失:
-4 218.72 RUB (5)
月間成長:
21.17%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
706.07 RUB
最大の:
4 597.90 RUB (10.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.56% (4 597.90 RUB)
エクイティによる:
18.85% (5 452.21 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYrfd 31
AUDUSDrfd 27
XAUUSDrfd 13
NZDUSDrfd 8
EURUSDrfd 4
GBPUSDrfd 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYrfd -18
AUDUSDrfd 30
XAUUSDrfd 150
NZDUSDrfd -38
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYrfd -2.4K
AUDUSDrfd 648
XAUUSDrfd 12K
NZDUSDrfd -1.4K
EURUSDrfd 262
GBPUSDrfd 392
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 462.14 RUB
最悪のトレード: -2 740 RUB
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +5 547.87 RUB
最大連続損失: -4 218.72 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2025.12.05 16:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.21 09:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
