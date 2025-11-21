- Прирост
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
226 (49.77%)
Убыточных трейдов:
228 (50.22%)
Лучший трейд:
210.25 USD
Худший трейд:
-63.78 USD
Общая прибыль:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Общий убыток:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (239.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
925.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
96.57%
Макс. загрузка депозита:
11.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
318 (70.04%)
Коротких трейдов:
136 (29.96%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
17.93 USD
Средний убыток:
-12.80 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-243.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-243.59 USD (14)
Прирост в месяц:
38.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
801.21 USD
Максимальная:
819.94 USD (38.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.50% (818.50 USD)
По эквити:
3.86% (150.69 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|D30EUR
|47
|USDJPY
|45
|NASUSD
|40
|EURJPY
|39
|GBPJPY
|35
|SPXUSD
|30
|U30USD
|24
|XAGUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|D30EUR
|-249
|USDJPY
|36
|NASUSD
|-130
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|-5
|SPXUSD
|28
|U30USD
|24
|XAGUSD
|-1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|87K
|D30EUR
|-7.9K
|USDJPY
|1.1K
|NASUSD
|-3.1K
|EURJPY
|425
|GBPJPY
|512
|SPXUSD
|4.9K
|U30USD
|-4.9K
|XAGUSD
|-8
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +210.25 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +239.74 USD
Макс. убыток в серии: -243.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.03 × 36
|
Exness-MT5Real
|5.83 × 6
|
Exness-MT5Real31
|9.25 × 40
|
FxPro-MT5
|9.50 × 2
|
OctaFX-Real
|10.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|18.79 × 52
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
25%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
7
99%
454
49%
97%
1.38
2.50
USD
USD
18%
1:500