Ming Bo

Diversification Trend

Ming Bo
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 25%
EBCFinancialGroupKY-Live01
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
226 (49.77%)
Убыточных трейдов:
228 (50.22%)
Лучший трейд:
210.25 USD
Худший трейд:
-63.78 USD
Общая прибыль:
4 052.42 USD (297 626 pips)
Общий убыток:
-2 917.33 USD (219 705 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (239.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
925.55 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
96.57%
Макс. загрузка депозита:
11.67%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
58
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
1.38
Длинных трейдов:
318 (70.04%)
Коротких трейдов:
136 (29.96%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
2.50 USD
Средняя прибыль:
17.93 USD
Средний убыток:
-12.80 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-243.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-243.59 USD (14)
Прирост в месяц:
38.68%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
801.21 USD
Максимальная:
819.94 USD (38.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.50% (818.50 USD)
По эквити:
3.86% (150.69 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 192
D30EUR 47
USDJPY 45
NASUSD 40
EURJPY 39
GBPJPY 35
SPXUSD 30
U30USD 24
XAGUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
D30EUR -249
USDJPY 36
NASUSD -130
EURJPY 13
GBPJPY -5
SPXUSD 28
U30USD 24
XAGUSD -1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 87K
D30EUR -7.9K
USDJPY 1.1K
NASUSD -3.1K
EURJPY 425
GBPJPY 512
SPXUSD 4.9K
U30USD -4.9K
XAGUSD -8
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +210.25 USD
Худший трейд: -64 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +239.74 USD
Макс. убыток в серии: -243.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
3.03 × 36
Exness-MT5Real
5.83 × 6
Exness-MT5Real31
9.25 × 40
FxPro-MT5
9.50 × 2
OctaFX-Real
10.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
18.79 × 52
2025.12.22 07:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 06:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.25 09:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 08:51
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.11.21 08:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.21 08:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.