Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EBCFinancialGroupKY-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real28 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.03 × 36 Exness-MT5Real 5.83 × 6 Exness-MT5Real31 9.25 × 40 FxPro-MT5 9.50 × 2 OctaFX-Real 10.00 × 1 XMGlobal-MT5 4 18.79 × 52